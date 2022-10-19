تردد قنوات الأفلام العربية والأجنبية على النايل سات 2023

تردد قنوات الافلام العربية والأجنبية على النايل سات 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن جميع ترددات القنوات الفضائية، مع زيادة البحث عبر محركات البحث عنن الترددات الخاصة بالقنوات المختلفة، ومن المتعارف عليه أن القنوات الفضائية تقوم بتغيير تردداتها من اجل الوصول إلى جودة أعلى من الصوت والصورة، والبث المستمر على مدار أربعة وعشرين ساعة على أن يكون خالٍ من التقطيع والتشويش، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم تردد قنوات الافلام العربية والأجنبية على النايل سات 2023.





تردد قنوات الافلام العربية على النايل سات 2023

وهنا نقدم لكم في هذا المقال ترددات القنوات التلفزيونية الخاصة بالفضائيات العربية التي تقدم الأفلام العربية:

• قناة شنبو أفلام 11117/ 27500 عمودي

• تردد قناة أبلة فاهيتا الجديدة 11095 /27500 أفقي

• قناة ميلودي أفلام 11526 12417/ 27500 أفقي

• تردد قناة ميلودي أفلام 2 11602 /27500 أفقي

• تردد قناة دربكة أفلام 12604/ 27500 أفقي

• تردد قناة تتح 11137 /27500

• تردد قناة البيت بيتك سنيما 11296/ 27500 أفقي

• تردد قناة نايل سينما 11526/ 27500 أفقي

• تردد قناة سينما ألوان 11842 /27500 أفقي

• تردد قناة اليوم سينما 12562/ 27500 عمودي

• تردد قناة اليوم سنيما 12034 /27500 أفقي

• تردد قناة دوللي سينما 11095 /27500 أفقي

• تردد قناة توك توك سينما 11602 /27500 أفقي

• تردد قناة سيما شبرا 11354 /27500 عمودي

تردد قنوات الافلام الأجنبية على النايل سات 2023

ويمكنك عزيزي المتابع أن تقوم بإدخال الترددات التالية، والمخصصة بالأفلام الأجنبية على قمر النايل سات، وما عليك سوى ادخال التردد عبر جهاز الاستقبال لديك للاستمتاع بأجمل الأفلام الأجنبية:

• تردد قناة KTV CH2 نايل سات 11054 /27500 رأسي

• تردد قناة سبايدر مان أكشن نايل سات 12604 /27500 أفقي

• تردد قناة Hollywood Horror نايل سات 12562/ 27500 أفقي

• تردد قناة Imagine Movies نايل سات 12360 /27500 رأسي

• تردد قناة KTV CH2 نايل سات 11678 /27500 أفقي

• تردد قناة LTV نايل سات 10272/ 27500 أفقي

• تردد قناة kana نايل سات 12226/ 27500 أفقي

• تردد قناة تايم موفيز نايل سات 11137 /27500 أفقي

• تردد قناة MBC2 12284- 11270/ 27500 افقي

• تردد قناة MBC Max 11938/ 27500 رأسي

• تردد قناة Mix Hollywood 11488 /27500 أفقي

• تردد قناة Scare tv 10872 /27500 افققي

• تردد نجوم هوليود موڤيز نايل سات 12562/ 27500 رأسي

• تردد قناة الرعب SCARE نايل سات 10873 /27500 رأسي

• تردد قناة Dtv نايل سات 12406 /27500 أفقي

• تردد قناة شاروخان فيلم نايل سات 10873/ 27500 رأسي

• تردد سبايدر أكشن نايل سات 12604/ 27500 أفقي

• تردد قناة Hollywood Horror نايل سات 12562/ 27500 رأسي

• تردد قناة Imagine Movies نايل سات 12360 /27500 رأسي

• تردد قناة LTV نايل سات 10727 /27500 أفقي

• تردد إيران فيلم نايل سات 11641 /27500 أفقي

• تردد طلقة هندي نايل سات 11603 /27500 أفقي

• تردد قناة فاميلي هندي نايل سات 12562/ 27500 رأسي

وسنقدم لك عزيزي القارئ في مقالات أخرى العديد من المقالات الخاصة بتحديث قنوات ترددات الأفلام الأجنبية والعربية، ويمكنك متابعة موقعنا أولا بأول للحصول على هذه الترددات.