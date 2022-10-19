"مهجة القدس": الأسير المجاهد ناصر الوحش يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد ناصر محمد ناصر الوحش (24 عامًا) من مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 9 شهور و7 أيام.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 10/01/2022م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة إلقاء حجارة تجاه جنود الاحتلال والانتماء لصفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد ناصر الوحش ولد بتاريخ 06/03/1998م، وهو أعزب؛ وأفرج عنه من "سجن عوفر".

من جـهــتهـا تــتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئة القلبية الحارة من الأسـيـر المحرر ناصر الوحش وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.