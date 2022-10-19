بالصور الخيرية بغزة تواصل مشروع الترميم وتنهي ترميم منزل لأحد الأسر المتعففة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:19 م
19 أكتوبر 2022
مشروع ترميم بيت أحد الأسر بتمويل الخيرية.jfif
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أتمت الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة ترميم منزل يعود لأحد أسر الشهداء المتعففة في حي الزيتون شرق غزة، ليصبح المنزل الثالث الذي يشمله مشروع الترميم.

وتم ترميم المنزل بشكل كامل وتجهيز مرافقه من مطبخ وحمام وغرف نوم، وغرفة الأطفال.

بدوره عبّر مدير الهيئة في غزة د. صالح الكاشف عن شكره لمؤسسة إحسان للإغاثة الإنسانية في تركيا، وفاعلي الخير الذين ساهموا في رسم البسمة على شفاه الأسر الفقيرة والمتعففة، والحد من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

وتواصل الهيئة الخيرية خلال العام الجاري مشروع "ترميم بيوت الفقراء" وتهيئتها لتصبح صالحة للعيش، لاسيما في المناطق الأشدّ فقرًا، في ظل الظروف المعيشية الصعبة والحصار الخانق المفروض على قطاع غزة.

مشروع ترميم بيت أحد الأسر بتمويل الخيرية.jfif
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