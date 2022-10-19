محدث بالفيديو والصور شهيد برصاص الاحتلال بعدما أصاب مستوطناً بعملية إطلاق النار في القدس

استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، بعدما أصاب حارس "أمن" إسرائيلي" إثر تنفيذ عملية اطلاق نار قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وسائل اعلام عبرية، بأن قوات الاحتلال قتلت فلسطينيا نفذ عملية اطلاق نار قرب مستوطنية "معاليه أدوميم" وأسفرت عن إصابة "حارس أمن صهيوني".

وادعى المتحدث باسم "شرطة" الاحتلال: قبل قليل وصل مسلح إلى مدخل مدينة معاليه أدوميم وأطلق النار على حراس الأمن المتواجدين على الحاجز، ما أسفر عن إصابة حارس في يده. تم إطلاق النار نحو المنفذ". وفق قوله.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تجري عمليات بحث عن منفذين آخرين فروا من مكان تنفيذ عملية إطلاق النار.

وزعمت القناة "12" العبرية"، أنً الفلسطيني الذي نفذ عملية إطلاق النار في "معاليه أدوميم"، هو على ما يبدو عدي التميمي الذي نفذ العملية في شعفاط ، مشيرا إلى عدم وجود تأكيدات رسمية.

وادعت إذاعة جيش الاحتلال: "في ختام أسبوع ونصف من المطاردة: الفلسطيني قُتل الليلة في معاليه أدوميم هو عدي التميمي الذي نفذ عملية إطلاق النار في شعفاط وأسفرت عن مقتل نوعا لازار وإصابة حارس آخر وجندي، كما عثر بحوزته على قنبلة يدوية وسكين".

يتبع..







يتبع..