رابط بث مباشر ماتش ليفربول ووست هام يونايتد الآن على يلا شوت HD اليوم بدون تقطيع .. بث مباشر مباراة ليفربول على يلا كورة

بث مباشر ماتش ليفربول ووست هام يونايتد الان على يلا شوت HD اليوم الأربعاء الموافق 19-10-2022 بدون تقطيع ، وبدأ الجميع المتابعين في جمهورية مصر العربية بالبحث الكبير عن رابط مشاهدة مباراة ليفربول وست هام يونايتد والتي تأتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يستعد الفريقين من أجل تحقيق الفوز والانتصار حيث يحتل فريق "الريدز" المرتبة الثامنة بالدوري برصيد 13 نقطة بينما يحتل اليونايتد المركز 12 في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة وهذا يدل على قوة الفريقين في خوض هذه المواجهة النارية من أجل تحسين مراكزهم ونشير إلى أن محمد صلاح قد رفع رصيده في ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سجل هدفه الأخير في مانشستر ستي إلى 3 أهداف خلال الموسم الحالي ، ولقد قام فريق فلسطين اليوم الإخبارية بوضع التفاصيل الكاملة بخصوص هذه المباراة الذي بدأ الملايين من متابعي الكرة المستديرة بالاستعداد لمشاهدة المباراة كاملة وهو التالي:

بث مباشر ماتش ليفربول وست هام يونايتد الان

ويمكن لجميع السادة الكرام من مشاهدة مباراة ليفربول وست عام يونايتد بث مباشر بدون تقطيع ان تشويش HD والتي ستنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية والتاسعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان ويمكن لكم متابعتها عبر الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــــا .

مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول اليوم

أولا: تاريخ المباراة : Wednesday, October 19, 2022 .

ثانيا: نتيجة المباراة : ليفربول --- وست هام يونايتد

ثالثا: البطولة : الدوري الإنجليزي الممتاز .

رابعا: القناة : beIN Sports 2 HD Premium .

خامسا: المعلق : غير معروف .

سادسا: توقيت المباراة : 9:30 PM بتوقيت الرياض .

بث مباشر ليفربول اليوم يلا شوت

وقبل أن نضع لكم التشكيلة نشير إلى أن المباراة سوف تنطلق على ملعب أنفيلد نضع بين ايديكم تشكيلة ليفربول وهو التالي: أولا: وفي حراسة المرمى تأتي : أليسون بيكر. وفي خط الدفاع تأتي على النحو التالي: جيمس ميلنر – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون. أما في خط الوسط يضم: تياجو ألكانتارا – فابينيو – هارفي إليوت. وفي خط الهجوم يضم كلا من محمد صلاح – ديوجو جوتا – روبرتو فيرمينو.

وسوف نقوم في هذه الفقرة بالإشارة إلى أن اللاعب المصري محمد صلاح وقع على هدفه رقم 121 مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما ونؤكد لكم إلى أن اللاعب صلاح سجل إجمالا 165 هدفا بقميص الريدز وصنع 67 آخرين خلال مشاركته في 268 مباراة بكل البطولات.

مشاهدة ليفربول وست هام يونايتد بث مباشر HD

وبعد أن تعرفنا على تشكيلة الريدز وضعنا لكم تشكيلة وست هام وهي التالي: أريولا ، كريسوول - داوسون - زوما – جوهانسون، رايس – سوتشيك، فورنالس - لانزيني – بوين ، أنطونيو ، حيث سيخوض هذا الفريق الإنجليزي هذه المواجهة النارية . التي سيعلق عليها المعلق الرياضي المصري علي محمد .

بث مباشر ليفربول وست هام يونايتد يلا كورة

وضعنا لكم في هذه الفقرة قنوات بي ان سبورت التي تعرض جميع مباريات الدوري الإنجليزي وهي : beIN SPORTS 1 ، PREMIUMbeIN SPORTS 2 ، PREMIUMbeIN SPORTS 1 ، beIN SPORTS 3 ، beIN MOVIES 1 ، beIN SERIES 2 ، وجميعها تبث بجودة عالية وبدون تشويش .

وفيما يلي تردد القناة الناقلة لمباراة ليفربول وست هام ويونايتد بث مباشر وهو التالي : التردد (ميجا هرتز) : 11547 ، معدّل استقطاب الموجة : عامودي ، معدّل الترميز: 27500 ، معدّل تصحيح الخطأ : 2/3 ، إشارة ارسال البث : DVB-S2 ، معدّل تردد الموجة : 8PSK .

🚨 تشكيلة ليفربول المسربة لمباراة ويست هام :



• اليسون

• تسيميكاس - غوميز - فان دايك - ارنولد

• كارفاليو - تياغو - هيندرسون

• فيرمنيو - نونيز - صلاح.



[@OddsOnFPL] pic.twitter.com/rVPrQqej4Z — بدل الضائع 6🇨🇴★ (@vr7xx) October 19, 2022

ونضيف لكم في هذه الفقرة تردد قناة beIN SPORTS الذي يبث ماتش ليفربول وست هام ويونايتد مباشر وفيما يلي ترددها على القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11013 – 12054 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي تصحيح الخطأ 2/3 . ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة وطيبة للغاية .

ونؤكد لكم إلى أنه في نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع رابع مشاهدة ماتش مباشر ليفربول ووست هام ويونايتد بث مباشر الآن على يلا شوت بدون تقطيع HD اليوم ، نشير لكم إلى أن الفريق يضع يوميا العديد من المقالات التي نحرص على كتابتها في وضع كافة المباريات التي يبحث عنها الجمهور الكريم في مختلف انحاء دول العالم .