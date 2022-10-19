"مهجة القدس": الأسير المجاهد ماجد نزال يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد ماجد فيصل توفيق نزال (33 عامًا) من بلدة قباطية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 15 شهرًا.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 23/07/2021م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام.

جدير بالذكر الأسير ماجد نزال ولد بتاريخ 21/01/1990م، وهو أعزب، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين؛ وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتهـا تــتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئة القلبية الحارة من الأسـيـر المحرر ماجد نزال وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.