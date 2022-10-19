مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وإلتشي اليوم قناة الفجر الجديد.. شاهد بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم يلا شوت HD، أنصار نادي ريال مدريد يعيشون فرحة مضاعفة، فغير أن فريقهم الملكي انتصر في مباراة الكلاسيكو الماضية، وإعادة الصدارة إلى البرنابيو، وفوز كريم بنزيما بالكرة الذهبية كأفضل لاعب على مستوى العالم، وفوز تيبو كورتوا على أفضل حارس في العالم، رغم كل ذلك إلا إنهم لم يتلقوا أي هزيمة هذا الموسم بأي مباراة رسمية، حتى الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وجولات المجموعات بدوري أبطال أوروبا، إذ تنطلق اليوم الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني حيث يلتقي نادي ريال مدريد بنظيره إلتشي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022 على ملعب ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، في مباراة سهلة نوعا ما على الفريق الأبيض.

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ويعد ريال مدريد من أفضل فرق العالم هذا العالم، فهو النادي الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في المسابقات المحلية والأوروبية، ويبحث جمهور الملكي الآن عن، مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وإلتشي اليوم قناة الفجر الجديد.. شاهد بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم يلا شوت HD، حيث يتوقع عشاق الميرنغي أن يحصد ريال مدريد النقاط الثلاث، بعد فوزه على إلتشي متذيل ترتيب الدوري الإسباني، حيث لم يفز بأي مباراة حتى الآن، ويضع لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مشاهدة ماتش ريال مدريد والتشي بث مباشر الآن سبورت 360، لتشاهدوا المباراة وأحداثها لحظة بلحظة.





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يبحث عشاق الملكي عن، بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم كورة اون لاين ، حيث إن ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة ريال مدردي والتشي ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني 2022- 2023، حيث من المتوقع أن يفوز الريال ويحصد النقاط الثلاث كونه يعيش أفضل لحظاته الكروية لاسيما بعد تفوقه على غريمه اللدود برشلونة في مباراة كلاسيكو الأرض الأحد الماضي، إذ صعد ريال مدريد إلى صدارة جدول الليجا بعدما تغلب على برشلونة 3-1 بفضل أهداف الفائز بجائزة الكرة الذهبية كريم بنزيما وفيدي فالفيردي ورودريجو.

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يواجه ريال مدريد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية نادي إلتشي الذي يتذيل قاع الجدول، حيث قد تكون المباراة المثالية لريال مدريد للحفاظ على فارق النقاط الثلاث الذي يملكه أمام برشلونة أو حتى البناء عليه هي هذه المباراة التي سيلعبها ضد التشي، ويبحث أنصار الملكي عن، شاهد بث مباشر مباراة ريال مدريد وإلتشي يوتيوب تويتر كورة 360، حتى يشاهدوا مجريات المباراة لحظة بلحظة عبر، مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وإلتشي اليوم قناة الفجر الجديد.. شاهد بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم يلا شوت HD.