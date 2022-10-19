غانتس: "إسرائيل" لن تزود أوكرانيا بأسلحة وقد تساعدها بنظام إنذار مبكر

أكد وزير الأمن "الإسرائيلي"، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تحذير روسيا من أن أي تحرك إسرائيلي لدعم قوات كييف سيضر بشدة بالعلاقات الثنائية، فيما أوضح أن تل أبيب قد تساعد كييف عبر تزويدها بأنظمة إنذار مبكر ضد التهديدات الجوية وغيرها، دون نقل أسلحة إليها، فيما اتهم إيران بالتورط بالحرب الروسية الأوكرانية و"الكذب المنهج".

وقال غانتس في لقاء جمعه مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في "إسرائيل"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه، إن "سياستنا تجاه أوكرانيا لن تتغير. سنواصل دعم الغرب والوقوف بجانبه ولن نقدم أنظمة أسلحة". وأضاف أن إسرائيل ستواصل تقديم "مساعدات إنسانية لأوكرانيا" بما في ذلك "معدات دفاعية لإنقاذ الحياة".

ومن المرجح أن توافق إسرائيل على "حزمة إضافية" من المساعدات قريبا، بحسب ما أوضح غانتس الذي قال: "أخطط لمراجعة واعتماد حزمة إضافية، وأود التأكيد على أن إسرائيل لن تسلم أنظمة أسلحة إلى أوكرانيا بسبب مجموعة متنوعة من الاعتبارات العملياتية".

وأفاد غانتس بأن تل أبيب أرسلت "طلبا إلى الأوكرانيين لمشاركة المعلومات حول احتياجاتهم من تنبيهات الدفاع الجوي، بمجرد حصولنا على هذه المعلومات، سنتمكن من المساعدة في تطوير نظام إنذار مبكر مدني منقذ للحياة ضد التهديدات الجوية وغيرها من التهديدات".

وفيما شدد على أن إمدادات الأسلحة لم تعد مطروحة على الطاولة "بسبب مجموعة من الاعتبارات العملياتية"، قال إن "إسرائيل تدعم وتقف إلى جانب أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والغرب، وهذا شيء قلناه في الماضي ونكرره اليوم". وكرر غانتس أن "إسرائيل تتبع سياسة دعم أوكرانيا من خلال المساعدات الإنسانية، ونقل المعدات الدفاعية المنقذة للحياة". وأضاف أنه "سنواصل دعم أوكرانيا في حدود قيودنا، كما فعلنا في الماضي".

واعتمدت إسرائيل منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا موقفا دبلوماسيا حذرا سعيا منها للحفاظ على العلاقات مع موسكو. الأمر الذي أثار حفيظة أوكرانيا، التي تطالب إسرائيل بتقديم المزيد من الدعم العسكرية، وأفادت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") أن كييف قدمت مذكرة رسمية إلى إسرائيل لطلب "إمدادات دفاع جوي فورية والتعاون في هذا القطاع".

أوكرانيا: هذا ليس ما نحتاجه

من جانبه، قال مسؤول أوكراني تحدث للقناة العامة الإسرائيلية، إن أوكرانيا لم تعد بحاجة إلى هذه الأنظمة للإنذار المبكر، موضحا أن كييف كانت قد طلبت من تل أبيب بتزويدها بهذه الأنظمة قبل اندلاع الحرب مع روسيا في 24 شباط/ فبراير الماضر، مشددا على أنه "هذا ليس ما نحتاجه الآن".

وأكد السفير الأوكراني لدى تل أبيب، يفغين كورنيتشوك، أن كييف لم تعد بحاجة إلى أنظمة الإنذار التي تعرضها إسرائيل، وأكد صحة رسالة من السفارة، سُربت إلى موقع "واللا" الإسرائيلي، تطلب فيها كييف على وجه السرعة شراء أنظمة "الشعاع الحديدي" و"باراك-8" و"باتريوت" و"القبة الحديدية" و"مقلاع داوود" و"حيتس" الاعتراضية من إسرائيل.