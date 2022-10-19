عمان ترحب بإلغاء استراليا اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

رحبت وزارة الخارجية العمانية بإعلان استراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وقالت في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن إعلان الحكومة الاسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل يدعم المساعي والجهود الدولية الداعية لضرورة التمسك بالقانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وبما يدعم تحقيق السلام العادل والشامل وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.