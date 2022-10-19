العمل الحكومي بغزة تقرر تخفيض رسوم إيجار الأراضي الحكومية للمنشآت السياحية

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، تخفيض قيمة رسوم إيجار الأراضي الحكومية للمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية، بنسبة 30% وذلك تعزيزًا للقطاع السياحي.

وصادقت اللجنة في ختام جلستها الأسبوعية على إقرار حزمة إجراءات لزيادة مخزون الغاز وتقديم التسهيلات اللازمة لمحطات الغاز، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، وعدم حدوث عجز في الإمدادات، وإطلاق المرحلة الثانية من مشروع "صمود" لتشغيل الخريجين والعمال.

واعتمدت نتائج تقرير التدقيق على مركبات الحركة الحكومية وضبطها، كما صادقت على الإجراءات المقدمة من وزارة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص لدعم المنتج المحلي في قطاع الألبان.

كما اعتمدت التسعيرة الموحدة لنقل الحصمة عبر المعابر، وتوفير الاحتياجات اللازمة لمديريات وزارة العمل لإدارة ملف تصاريح العمل في الداخل، وإقرار خطة تصويب أوضاع آبار المياه التابعة للشاليهات، والمصادقة على دليل إعداد الدراسات الحكومية.

وقررت إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم، وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول مخالفات بعض الشركات الزراعية، وتنسيب مشروع قانون حماية الأحداث إلى المجلس التشريعي.