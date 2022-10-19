بالصور الإطار النسوي للجهاد يستقبل وفدًا نسائيًا من الفصائل للتهنئة بالانطلاقة الجهادية الـ 35

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:35 م
19 أكتوبر 2022
الاطار النسوي للجهاد.jfif
اعلان اسفل صورة الخبر

استقبل الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، اليوم، وفدًا نسائيًاً من فصائل المقاومة الفلسطينية للتهنئة بالذكرى ال 35 للانطلاقة الجهادية.

وكان في استقبال الوفد مسؤولة الإطار د. اسمهان عبد العال، ومسؤولة لجنة العلاقات الوطنية للإطار د. باسمة البسوس، وعدد من قياديات وكوارد الإطار.

وقدم وفد الفصائل النسائي التهاني بالانطلاقة الجهادية الـ 35، معربًا عن تقديره لما قدمته حركة الجهاد من إنجازات كبيرة وتضحيات خلال مسيرتها المباركة.

وأكد الوفد على اعتزازه بعلاقته مع الإطار النسوي للجهاد الذي كان له دور كبير في دعم ومساندة المرآة الفلسطينية في كل المجالات.

بدورها، رحبت د. عبد العال، بوفد الفصائل النسائي، مؤكدة على عمق العلاقة بين المكونات الوطنية، وأثر هذه العلاقة في تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني.

الاطار النسوي للجهاد.jfif
c62d944a-5f82-4e49-a1fb-b6938a544a71.jfif
a25111f9-afef-4b7f-a53c-52bfccc5389f.jfif
41995b8c-224d-464f-92a8-dc2c1c45f8e0.jfif
70e746cd-ecec-44e5-8935-44ef13884c00.jfif
 

متعلقات