بالصور الإطار النسوي للجهاد يستقبل وفدًا نسائيًا من الفصائل للتهنئة بالانطلاقة الجهادية الـ 35

استقبل الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، اليوم، وفدًا نسائيًاً من فصائل المقاومة الفلسطينية للتهنئة بالذكرى ال 35 للانطلاقة الجهادية.

وكان في استقبال الوفد مسؤولة الإطار د. اسمهان عبد العال، ومسؤولة لجنة العلاقات الوطنية للإطار د. باسمة البسوس، وعدد من قياديات وكوارد الإطار.

وقدم وفد الفصائل النسائي التهاني بالانطلاقة الجهادية الـ 35، معربًا عن تقديره لما قدمته حركة الجهاد من إنجازات كبيرة وتضحيات خلال مسيرتها المباركة.

وأكد الوفد على اعتزازه بعلاقته مع الإطار النسوي للجهاد الذي كان له دور كبير في دعم ومساندة المرآة الفلسطينية في كل المجالات.

بدورها، رحبت د. عبد العال، بوفد الفصائل النسائي، مؤكدة على عمق العلاقة بين المكونات الوطنية، وأثر هذه العلاقة في تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني.











