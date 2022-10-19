القيادي المدلل من مخيم البص: بندقيتنا ستبقى مشرعة في وجه الاحتلال حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم

التقى القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومسؤول ملف اللاجئين في الحركة أحمد المدلل، اليوم الأربعاء، بهيئة العمل الفلسطينية في مخيم البص بمنطقة صور.

ورحبت هيئة العمل الفلسطيني المشترك بالمدلل، وأشادوا بدور حركة الجهاد الاسلامي المتوازن والثابث والمتمسك بفلسطين كل فلسطين. كما أشادوا بعزيمة وثبات وتضحيات المجاهدين في معركة (وحدة الساحات).

بدوره، رحب القيادي أبو طارق المدلل بقيادة الهيئة، والتي إن دلت فإنما تدل على أصالة الشعب الفلسطيني والتفافه معاً للتنسيق في كافة القضايا التي تستهدف أبناء شعبنا المتواجدين في لبنان، ومتابعة كافة القضايا الاجتماعية والإنسانية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان المقاوم، نتيجة خياراته التي تتعارض مع توجهات الإدارة الأمريكية.

ووضع المدلل ممثلي القوى والفصائل الفلسطينية في الهيئة بمجريات حوارات الجزائر بشكل معمق، وأهمية مخرجات الحوار والاتفاق الذي تم الإعلان عنه، والتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتحقيق المصالحة التي تصب في اتجاه حضور وتعزيز القضية الفلسطينية، وقوة المقاومة.

كما ووضع المدلل، الحاضرين بآخر المستجدات السياسية في المنطقة، وحجم الاستهداف لقضية اللاجئين، ومحاولة ضرب وتقليص دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" المفتعل، من خلال مجاراتها مع المنظومة الدولية والانحياز للمشاريع التي تستهدف في العمق إنهاء القضية المركزية، قضية فلسطين، وفي القلب منها قضية اللاجئين.

وأكد المدلل أن جهادنا وبندقيتنا ستبقى مشرعة في وجه الاحتلال حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.

وشكر القيادي بالجهاد الإسلامي، هيئة العمل الفلسطينية على حرصها الدائم ومتابعتها الحثيثة لشؤون ومشاكل أهلنا في مخيمات صور.