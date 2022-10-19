رابط مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الزمالك  وسموحة اليوم قناة اون تايم سبورت

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة اليوم قناة اون سبورت، ساعات قليلة تفصل عشاق الزمالك تايم وسموحة عن مباراتهما الاولي في الدوري المصري الممتاز 2022/2023م، وعين كلا الفريقين على صدارة الدوري المصري بتحقيق الفوز والانتصار في هذه المباراة التي تأتي عقب مباراة الأهلي المصري ونظيره الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء، لهذا وضمن كتابتها الدائمة ومتابعتها لكافة مباريات الدوري المصري الممتاز 2022/2023م، وضعنا لكم عشاق الزمالك المصري وسموحة هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن رابط مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري مساء اليوم الأربعاء، عند الساعة الثامنة بتوقيت العاصمة السعودية، والسابعة بتوقيت القاهرة.

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ومشاهدة مباراة الزمالك وسموحة لن تقل أهمية عن غيرها من مباريات الدوري المصري لهذا اليوم، فمن المتوقع أن تحظى مباراة الزمالك وسموحة بأهمية كبيرة من قبل الجمهور المصري والعربي العاشق والمتابعة للزمالك وسموحة ومباريات الدوري المصري الممتاز بشكل عام، لهذا ووفق وسائل الاعلام المصرية في مباراة الزمالك ستشهد متابعة واسعة وعريقة من قبل الجمهور المصري وجمهور الزمالك في مصر وخارج مصر، لهذا وضعنا لكم متابعين هذه المقالة رابط مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة اليوم قناة اون سبورت، للحديث عن رابط مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز.

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وبث مباشر مباراة الزمالك وسموحة في الدوري مساء اليوم، ستكون مباراة الزمالك وسموحة مذاعة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت المصرية، والمباراة التي تقام في الجولة الأولي من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ستقام بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري على ملعب واستاد المقاولون العرب، وستكون بقيادة الحكم: نادر قمر الدولة ومساعده " محمود أبو الرجال و احمد توفيق طلاب على" والحكم الرابع هشام الفلال.

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It’s Match Day! 🏹

🆚 Smouha SC

🏆 Egyptian Premier League

🕔 7:00 PM (Cairo Time)

🏟 Arab Contractors Stadium#Zamalek #MostTitledIn20C pic.twitter.com/lYhspydaCg — Zamalek SC English (@ZSCOfficial_EN) October 18, 2022

بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة

ومشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم سيتولى حكم الفار الكابتن حسام عزب ومساعده خالد حسين، وكما قلنا لكم سابقاً ستكون مباراة الزمالك وسموحة مباشر عبر قناة اون تايم سبورت ON Time Sports 2 HD بتعليق الرائع مؤمن حسن، ولمشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر الان اضغط هنـــــــــــا

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وكما اوضحنا في مقالنا رابط مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة اليوم قناة اون سبورت، في الأعلى فان مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر ستكون عبر قناة اون تايم سبورت المصرية 2، والتي كالعادة تخصص لكل مباراة استديو تحليلي لمجريات مباراة الزمالك وسموحة باستضافة العديد من نجوم وكباتن الكورة المصرية والمحبة لدوري المصري الممتاز، لتوضيح مجريات مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر عبر قناة اون تايم سبورت هنـــــــــــا

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وفي مقالنا رابط مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة اليوم قناة اون سبورت، يلتقي نادي الزمالك مساء اليوم، بنادي سموحة على أرضية ملعب المقاولين العرب، وذلك في أولى جولات الدوري المصري الممتاز، وينطلق اللقاء في الساعة الـ 7 مساءًا، وفقد جاء تشكيل الزمالك المتوقع، وفقاً لعديد وسائل الاعلام المصرية، فقد استبعد المدير الفني للزمالك البرتغالي جوسفالدو فيريرا العديد من اللاعبين، أبرزهم:"عبدالله جمعة، ابراهيما نداي، عمرو السيسي، مصطفى شلبي".

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ومشاهدة مباراة الزمالك وسموحة ستكون محط اهتمام وانظار العديد من جمهور ومتابعي الزمالك وسموحة وخاصة عشاق نادي الزمالك كون الزمالك سيدخل مباراته امام سموحة بتشكيل عريق في حراسة المرمي: محمد عواد ، أما خط الدفاع:" محمود الونش، وحسام عبد المجيد، ومحمد عبد الغني"، فيما سيحل في خط الوسط:" أحمد أبو الفتوح، محمد أشرف روقا، زكريا الوردي ،عمر جابر"، أما خط الهجوم:" أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيرى ، سيد عبد الله نيمار".

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ونظراً لان مباراة الزمالك وسموحة ستعرض على قناة اون تايم سبورت ON Time Sports 2 HD، سنرفق لكم في مقالنا رابط مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة اليوم قناة اون سبورت، تردد قناة ON Time Sports 2 HD الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري مساء اليوم الأربعاء 19/10/2022م. وهو على النحو التالي:

بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

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