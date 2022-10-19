الرئيس الأسد: سوريا ستبقى داعمة للمقاومة الفلسطينية

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستبقى داعمة للمقاومة الفلسطينية، قائلاً: إن "سوريا التي يعرفها الجميع قبل الحرب وبعدها لن تتغير".

وقال الرئيس الأسد: إن "ما يحدث الآن في كلّ الأراضي الفلسطينية يثبت أنّ الأجيال الجديدة ما زالت متمسكة بالمقاومة والمصلحة تقتضي أن نكون مع المقاومة فالمقاومة ليست وجهة نظر بل هي مبدأ وأساس لاستعادة الحقوق".

وأضاف أن كلّ المحاولات لمحو القضية الفلسطينية في المنطقة العربية وفلسطين لم ولن تنجح، ووحدة الصف الفلسطيني هي أساس قوته في مواجهة الاحتلال واستعادة الحقوق.