تشافي: إذا لم نفز بالألقاب سيأتي غيري لحصدها

رغم الهزيمة الأخيرة في الليجا أمام ريال مدريد (3-1) والتعادل أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا (3-3)، قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة إن فريقه يفكر في الفوز بالألقاب، وأكد أنه إذا لم يفز بها هذا الموسم، "سيأتي مدرب آخر".



وفي مؤتمر صحفي قبل مواجهة فياريال غدا الخميس، تحدث المدرب الكتالوني عن مستقبله على رأس القيادة الفنية لبرشلونة بعد أن خسر صدارة الدوري الإسباني عقب هزيمته في البرنابيو وبات على وشك الإقصاء في دوري الأبطال.



وصرح تشافي: "الجميع يحاول رفع روحي المعنوية؛ يبدو كما لو أن أحد أقاربي قد مات مع كل الرسائل التي تصل على هاتفي المحمول. في البارسا، لا توجد مواسم انتقالية".



وتابع: "مع الجهود التي بذلها النادي، يجب أن نذهب للفوز بالألقاب. إذا لم نحقق ذلك، ستكون هناك عواقب، كما قال رئيس النادي، بالنسبة لي أيضا. لا أريد البحث عن أعذار. إذا لم يتم الفوز بالألقاب، سيأتي مدرب آخر ويحاول القيام بذلك ببساطة؛ أحاول أن أكون طبيعيا".



وبشكل عام، بدا تشافي مقتنعا بأنه سيكون قادرا على "قلب الطاولة"، وسعيدا رغم تحديات المستقبل ووعد بالعمل "أكثر" لتحقيق الهدف بالفوز بالألقاب هذا الموسم.



وتابع: "يجب أن أكون صادقًا مع النادي واللاعبين والأعضاء. لقد صنعنا فريقا لتحقيق النجاح وهكذا أفكر. وأستمر ولدي كل الطموحات في العالم".



لهذا السبب، يواجه تشافي المباريات المقبلة للفريق الكتالوني "بإيجابية"، حيث يتعين على البارسا، كما أكد، "تغيير" ديناميكيات النتائج اعتبارا من مباراته غدا الخميس أمام فياريال على ملعب نو.



وفي هذا الصدد وصف خصمه غدا بأنه مثل "الحرباء" لأنه كان فريق "قادر على الدفاع في الخطوط الخلفية، ثم الضغط عليك".



لهذا السبب، فإن تشافي واثق من أن لاعبيه لن يكرروا أخطاء التي ارتكبوها في الكلاسيكو وفي اللقاء أمام الإنتر، عندما عانوا كثيرا في التنقلات الدفاعية.



كما أكد المدرب أن البارسا يجب أن يلعب بشكل أكثر هجومية، وعليه التحسن في عدة جوانب أخرى، مبديا أمله في أن يقدم فريقه مباراة جيدة غدا.