الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير عبد الغني دويكات للمرة الثالثة

جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري بحق الشيخ الأسير عبد الغني دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال العسكرية جددت الاعتقال الاداري للأسير عبد الغني دويكات لمدة أربعة أشهر للمرة الثالثة على التوالي.

وكانت سلطات الاحتلال قد جددت الاعتقال الإداري للأسير دويكات، منتصف يونيو الماضي، لمدة أربعة أشهر، بعد أن حولته للاعتقال الإداري أول مرة بعد اعتقاله.

ويشار أن الأسير دويكات معتقل في سجن مجدو، واعتقلته قوات الاحتلال بعد مداهمة منزله في بلدة بيتا في 22 فبراير الماضي، وهو والد الشهيد إسلام دويكات الذي استشهد دفاعاً عن جبل العُرمة شرق بلدة بيتا في أبريل 2020.

ودويكات المعروف بـ"شيخ الجبل" يعرف بنشاطه المناهض للاستيطان ودفاعه عن جبل صبيح ومن قبله جبل العرمة، وهو شخصية اعتبارية وعضو في لجنة التنسيق الفصائلي في بيتا.

واستشهد 9 فلسطينيين وأصيب أكثر من ألف برصاص الاحتلال خلال الاحتجاجات التي شهدتها بلدة بيتا جنوب نابلس منذ منتصف العام الماضي، احتجاجا على إقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية.