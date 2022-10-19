الداخلية تعلن عن كشف جديد من أسماء المسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن كشف جديد من أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم غد الخميس الموافق20 أكتوبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غد هو المتبقية من الحافلة الثانية، والثالثة حتى الرقم (250) من الكشف رقم (2022/35) هنـــــــــا ، والحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/40) هنـــــــــا .

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، ودعت إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الداخلية، إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، و إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.