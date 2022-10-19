تشكيل الزمالك المتوقع للقاء سموحة الليلة

يلتقي نادي الزمالك مساء اليوم بنادي سموحة على أرضية ملعب المقاولين العرب.

وذلك في أولى جولات الدوري المصري الممتاز، وينطلق اللقاء في الساعة الـ 7 مساءًا.

تشكيل الزمالك المتوقع

استبعد المدير الفني للزمالك البرتغالي جوسفالدو فيريرا العديد من اللاعبين، أبرزهم:

عبدالله جمعة.

ابراهيما نداي.

عمرو السيسي.

مصطفى شلبي.

ومن المتوقع أن يبدأ فريرا بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى

محمد عواد

خط الدفاع

محمود الونش

حسام عبد المجيد

محمد عبد الغني

خط الوسط

أحمد أبو الفتوح

محمد أشرف روقا

زكريا الوردي

عمر جابر

خط الهجوم

أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيرى

سيد عبد الله نيمار