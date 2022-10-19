بوتين يعلن الحرب في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، حالة الحرب في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، مؤكدًا أن نظام كييف يقف وراء العملية الإرهابية في جسر القرم التي تمت قبل أسابيع.

وقال بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن في موسكو، "وقعت مرسوما بإعلان حالة الحرب في دونباس (في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك) وخيرسون زابوروجيه".

وأضاف أن المرسوم يمنح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية الأربعة لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية

وأكد أن كييف ترفض أي عرض للتفاوض وتستمر في قصف المدنيين

وأوعز بوتين، بإنشاء مجلس خاص برئاسة رئيس الوزراء ميشوستين لتنسيق العمل بهدف مزيد من ضمان الأمن، قائلاً: "نعمل على حل المهام المعقدة والواسعة النطاق لضمان أمن روسيا وحماية شعبها".

كما وأعلن تفعيل مستوى متوسط ​​من الاستجابة في مناطق روسيا الاتحادية المتاخمة لأوكرانيا، ومستوى تأهب عال في المقاطعات الفيدرالية الوسطى والجنوبية، وتفعيل مستوى الاستعداد الأساسي في الكيانات الروسية الأخرى.

وأضاف بوتين: "الآن من الضروري تطبيق حالة الحرب وفقا للتشريعات الروسية. لذلك، قمت بالتوقيع على مرسوم بشأن تطبيق حالة الحرب في هذه الكيانات الأربعة. وسيتم إرساله على الفور للموافقة عليه إلى مجلس الاتحاد".

أحبط الجيش الروسي محاولة إنزال أوكرانية على الضفة اليسرى لسد كاخوفكا في زاباروجيه وتمت تصفية أكثر من 90 جنديا أوكرانيا وتدمير 14 قاربا، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.