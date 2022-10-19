رابط مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، في مباراة اشبه بمباراة القوة والمنافسة الشديدة يدخل الاهلى المصري مباراته أمام الاسماعيلي مساء اليوم الأربعاء 19/10/2022م، وعينه على تحقيق الفوز وتحقيق الثلاث نقاط كون هذه الجولة هي الأولي في الدوري المصري الممتاز 2022/2023م، لهذا سيكون الاهلى مطالب اما الاسماعيلي بتحقيق الفوز ولاشي غيره، خاصة بعد خسارته للقب الدوري المصري العام الماضي وحصول الزمالك عليه، لهذا وضمن متابعتها الدائمة لكافة مباريات الدوري المصري وخاصة مباراة الاهلى والاسماعيلي مساء اليوم في الدوري المصري، وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عشاق وجمهور النادي الاهلى والاسماعيلي هذه المقالة للحديث عن رابط مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلي بث مباشر في الدوري المصري اليوم الاربعاء.

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ومشاهدة مباراة الأهلى والاسماعيلي بث مباشر، سيكون لقاء ذات اثارة وتشويق وسيكون كذلك محط اهتمام كبير وعالي من قبل الجمهور الاهلي المصري وكذلك الاسماعيلي، ومباراة الأهلى والاسماعيلي بث مباشر ستلعب على استاد برج العرب، سيكون حكم لقاء الاهلى والاسماعيلي بقيادة الحكم: محمد عادل، ومساعده حكم: سمير جمال سعد، ومساعده حكم: يوسف البساطى، وحكم رابع: أحمد جمال وحكم فار: طارق مجدى ومساعد فار: مصطفى عطية، ومباراة الاهلي والاسماعيلي ستعرض عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق "محمد الكواليني".

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وقبل مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلي بث مباشر، شهد أمس الثلاثاء 18-10-2022 فى الدورى المصرى إقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى سيراميكا مع المصرى، والبنك الأهلى مع فاركو، وأسوان مع الاتحاد السكندرى

وفاز فريق سيراميكا على نظيره المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وهو الفوز الأول لسيراميكا على المصري فى تاريخ مواجهات الفريقين.

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ومباراة الأهلي الاهلى والاسماعيلي، ستحظى باهتمام كبيرة لمشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي من قبل عشاق الأهلي المصري وكذلك الاسماعيلي كون المباراة تعنى الكثير لدى الجمهور المصري المحب للنادي الأهلي لهذا سيكون بحث مشاهدة مباراة الاسماعيلي والأهلي المصري هو الأعلى خلال الدقائق المقبلة والتي تسبق مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي في الدوري المصري بث مباشر.

🚨🚨الأهلي يعلن: "اتصالات مصر" الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي للنادي لمدة 4 سنوات قادمة 🦅👌@EtisalatEgypt pic.twitter.com/sGDlyHqVPo — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 18, 2022

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ومشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي في الدوري المصري ستكون تحت قيادة محمد عادل، ومساعده حكم: سمير جمال سعد،، وكما قلنا لكم في مقالنا الذي حمل عنوان رابط مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، أن مباراة الأهلي والاسماعيلي في الدوري ستكون مذاعة عبر قناة أون تايم سبورت المصرية والتي تمتلك حقوق عرض بث مباشر مباراة الأهلي والاسماعيلي بث مباشر، لهذا سنضع لكم تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والاسماعيلي في الدوري المصري بث مباشر.

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تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والاسماعيلي في الدوري المصري اليوم

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

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وضمن مقالنا رابط مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، سيكون البحث خلال الدقائق المقبلة على مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي في تمام الساعة 05:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 04:00 بتوقيت تونس، 06:00 بتوقيت السعودي، بشكل كبير ومكثف عبر محرك قوقل وغيرها من محركات البحث العالمية، خاصة وأن البحث سيكون متركزاً على مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي للقناة الناقلة لمباراة الأهلي والاسماعيلي في الدوري المصري عبر قناة "أون تايم سبورت 1"، ومشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي مباشر هنـــــــــــا

كل التوفيق للدراويش

🟡 ضربة البداية دائما هى الأصعب ولكننا نثق فيكم من أجل استعادة مكانة الإسماعيلي فى ظل تواجد جمهور عظيم pic.twitter.com/FVns5JAHxw — Zamalek KSA Fans (@KsaZamalek) October 18, 2022

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وفي مقالنا رابط مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، نلفت لكم أنه في مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلي بث مباشر سيتجدد الصدام التونسي بين الثنائي حمدي النقاز وعلي معلول، في مواجهة الإسماعيلي ضد ضيفه الاهلى مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى للدوري المصري، وانضم النقاز للإسماعيلي مطلع هذا الموسم في صفقة انتقال حر، بينما تستمر رحلة معلول مع الأهلي للموسم السابع على التوالي.

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ورابط مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، ويستهل فريق النادى الاهلى فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء مشواره فى بطولة الدورى الممتاز عندما يواجه نظيره الاسماعيلي على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى للمسابقة فى قمة كروية مُمتعة كما هى عادة مباريات الفريقين دائماً، لذا فإن الأنظار كلها ستتجه صوب الإسكندرية عندما يلتقى المارد الأحمر مع نجوم الدراويش.

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وكشف مصدر بالنادي الاهلى، اليوم الأربعاء، أن الفريق سيخوض مباراة الاسماعيلي بدون ظهور أي رعاة على القميص، ومن المقرر أن يفتتح الاهلى، مساء اليوم الأربعاء، مبارياته في مسابقة دوري WE المصري بمواجهة الاسماعيلي على ملعب "برج العرب".

وأضاف المصدر، أن رغم الإعلان عن فوز شركة اتصالات مصر برعاية الاهلى، لكن الفريق لن يظهر بأي راعي في مباراة اليوم، وأشار المصدر، أن الظهور الأول للرعاة سيكون في مباراة أسوان المقبلة والتي ستكون مساء الأحد، ضمن حسابات الأسبوع الثاني.

وأوضح المصدر :"ضيق الوقت وتواجد الفريق في الإسكندرية وطباعة الراعي الجديد سيستغرق وقتًا وبالتالي سيكون الظهور الأول من خلال مباراة أسوان".

وكانت شركة "اتصالات مصر" أعلنت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، فوزها برعاية قميص الأهلي لمدة أربع سنوات

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ومشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي والتي تقام ضمن مباراة ذهاب الدوري الأول من الدوري المصري، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب برج العرب في مصر، واستقر فيها مدرب الأهلي المصري السويسري مارسيل كولر، على تشكيل الأهلي المتوقع أمام والاسماعيلي مساء اليوم الأربعاء، فوفقاً لوسائل الإعلام المصرية فأن تشكيل الاهلى المتوقع أمام الاسماعيلي جاء في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أما الدفاع: أكرم توفيق، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول، فيما حل في وسط الملعب: حمدي فتحي، أليو ديانج، برونو سافيو، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر. وفي خط الهجوم: شادي حسين.





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وفي مقالنا رابط مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، عن رفض مسؤولي الاهلى زيادة عقود بعض لاعبي الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الاهلى لمواجهة الإسماعيلي مساء اليوم في افتتاح مشوارهما ببطولة الدوري المصري في المباراة المقرر إقامتها الساعة الخامسة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الشمس": "رفض مسؤولو الاهلى فكرة تعديل عقود لاعبي الفريق الكبار الذين تلقوا عروضًا من أندية خارجية خلال الفترة الماضية وتم رفضها بسبب حاجة الفريق لجهودهم".

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وضمن مقالنا رابط مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، أكمل: "أكثر من لاعب في الاهلى تلقوا عروضًا من أندية خارجية قبل انطلاق الموسم الجاري يأتي في مقدمتهم، محمد الشناوي، آليو ديانج، محمد عبد المنعم، محمد شريف ومحمد مجدي أفشة"، وتابع: "رغم أن هذا الخماسي أو بعض منهم كان ينتظر تعديل عقده خلال الفترة الحالية إلا أن مسؤولي الأهلي رفضوا هذا الأمر جملة وتفصيلاً".

وأوضح: "المسؤولون في الاهلى برئاسة الخطيب أكدوا أن النادي يُعاني من أزمة مالية طاحنة ولا يمكن تعديل عقد أي لاعب حالياً مهما كان اسمه ومهما كانت قيمة العروض التى تلقاها مؤخراً".

واستطرد: "الخطيب أكد أن قيمة عقود جميع لاعبي الأهلي كبيرة وجيدة للغاية ولا تحتاج للتعديل وعلى جميع اللاعبين تفّهم ذلك جيداً"، واختتم: "ياسر إبراهيم سأل كولر عن سبب استبعاده وعدم دخوله قائمة الفريق .