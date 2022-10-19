بالصور مهجة القدس وواعد تنظمان وقفة دعم وإسناد للأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى وجمعية واعد للأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء وقفة دعم وإسناد للأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال؛ وذلك أمام مقر الأمم المتحدة بغزة.

من جهته، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح: "لا يزال الاحتلال يتعنت في الإفراج عن الأسرى المرضى؛ مشددًا على أن قضيتهم هي قضيتنا جميعًا".

وطالب شلح أبناء شعبنا في كل مكان في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل للتحرك لنصرة الأسرى، وأن يشعلوا الأرض تحت أقدام المحتلين، والمشاركة بانتفاضة عارمة من أجل الإفراج عن جميع الأسرى المرضى.

كما دعا القيادي المؤسسات الدولية والصليب الأحمر للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسير أبو حميد قبل أن يرتقي شهيداً، والتحرك لإنقاذ باقي الأسرى المرضى.

من جانبه، قال: "نقف اليوم وقفة غضب ضد هذا المحتل الذي يُعرّض الأسير ناصر أبو حميد للموت المحقق، نتيجة تدهور وضعه الصحي وعدم الإفراج عنه، كما تعرض له قبل أيام الأسير محمد غوادرة القتل المتعمد بسبب الإهمال الطبي".

وحمّل شلح الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة وسلامة الأسير ناصر أبو حميد، وأيضاً قتل الأسير محمد غوادرة، "لأن الاحتلال يرتكب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ويتحمل التداعيات المترتبة على استمرار جرائمه بحق أسرانا".

وأكد القيادي شلح على أن قضية الأسرى هي قضية شعبنا وفصائله ومقاومته.

وقال: "لن يهدأ لنا بال حتى تحقيق الإفراج العاجل عن أسرانا، والمقاومة مدعوة لزيادة غَلتها حتى نرغم الاحتلال للاستجابة لشروطها والإفراج عن أسرانا".















