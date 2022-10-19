أردوغان: حاجات أوروبا من الغاز من الممكن تأمينها عبر تركيا

أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية اليوم، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيكون بمقدوره تأمين احتياجاته من الغاز عبر تركيا.

وقال الرئيس التركي إن "أوروبا تعاني من نقص الغاز.. وتبحث عن مصادر لتوفير احتياجاتها خلال فصل الشتاء.. نحن في تركيا ليس لدينا نقص في الغاز، ولا نواجه هذه المشكلة".

وأضاف أردوغان، أن "تركيا ستصبح مركزا دوليا لتوزيع الغاز، ومؤخرا تحدثنا حول هذا الأمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقلنا إن تركيا من الممكن أن تكون مركزا للغاز القادم من روسيا، وأن نؤمن الغاز لأوروبا عبر تركيا".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، أن روسيا يمكن أن تضخ كميات الغاز التي خسرتها أوروبا جراء تضرر أنابيب "السيل الشمالي" إلى الدول الأوروبية عبر تركيا من خلال إنشاء "مركز غاز". ووفقا له فإن هذا المقترح يتمتع بجدوى اقتصادية ومستوى أمن عال.