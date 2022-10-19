بنزيما: رفضت برشلونة ومانشستر يونايتد من أجل ريال مدريد

كشف النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، كواليس انضمامه لصفوف الميرنجي، ورفضه كل العروض التي وصلت إليه من مانشستر يونايتد وإنتر ميلان وبرشلونة.



وانضم بنزيما لصفوف ريال مدريد، في صيف 2009، قادما من أولمبيك ليون.



وقال بنزيما، في تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، بعد حصوله على جائزة الكرة الذهبية 2022: "بيريز قال لي ستكون الأفضل في العالم والمكان المناسب لتحقيق ذلك هو ريال مدريد".

وأضاف: "ريال مدريد ناد ممتاز، لقد حلمت باللعب هنا منذ أن كان عمري 15 عاما، فقد تحدث بيريز معي عن الفريق والمشروع الذي يخطط له.. كانت محادثة مثيرة للغاية".



وتابع: "وقتها، اتصلت بي عائلتي ووكيلي ليخبرونني أنني يجب علي العودة إلى المنزل بسرعة، وأنه يتعين علينا التحدث، لكني أخبرتهم أني ليس لدي وقت، فقالوا لي، عليك أن تأتي، فلورنتينو هنا، فتحت الباب ورأيته، لم أقل شيئا، فقط (مرحبا)".



وأكمل: "كان هناك عدد غير قليل من الأندية التي اتصلت بي، مثل مانشستر يونايتد وإنتر ميلان وبرشلونة، لكنني قررت الانتقال إلى ريال مدريد، أتذكر أنني كنت مع أصدقائي حينها".

من جانبه، قال بيريز: "التعاقد مع بنزيما كان سهلا للغاية، لم يصدق أنني قمت بزيارته في منزله، كان صامتا ولم ينطق بكلمة واحدة".



وختم: "عندما كنت في منزله لم يقدم حتى لي مشروب كوكاكولا".