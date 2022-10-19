الحية : نطوي اليوم أي فعل فردي لم تقره قيادة حماس واتفقنا مع الرئيس الأسد على طي صفحة الماضي

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية اليوم الأربعاء19/10/2022 في أعقاب اللقاء الذي جمع الفصائل مع الرئيس السوري بشار الأسد ، ان لقاءها مع القيادة السورية رد طبيعي في وجه مشاريع الاحتلال والبلطجة الأمريكية في المنطقة.

وقال الحية "نطوي أي فعل فردي لم تقره قيادة حماس واتفقنا مع الرئيس الأسد على طي الصفحة، وتابع :نعبر عن سعادتنا ونحن هنا في سورية حاضنة المقاومة".

واعتبر ان اللقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد تعبير صادق أن روح المقاومة تسري في عروق الأمة وهذا يوم مجيد نستأنف فيه العمل المشترك مع سورية.

وبين د. خليل الحية جئنا هنا وكلنا قناعة بتجاوز صفحة الماضي ، وأصدرنا بيانًا في حماس أعلنا فيه استعادة العلاقات مع سوريا بقناعة.

وتابع : هذه إنطلاقة متجددة للعمل المشترك، مع سورية حاضنة الشعب الفلسطيني ، قائلاً " نعتز بما قدمت وتقدمه سورية لفلسطين وما تقدمه وقدمته لم تقدمه دولة أخرى.

وبين الحية أي فعل سابق كان خاطئ اتجاه سوريا.