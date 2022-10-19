بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الأربعاء 19/10/2022  في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الأربعاء 19/10/2022 في الدوري المصري والقنوات الناقلة ، يترقب عشاق النادي الاهلي اليوم الأربعاء المباراة القوية التي تجمع نادي الاهلي والاسماعيلي الشياطين الحمر في الدوري المصري الممتاز ، في اطار الجولة الأولى ، وسط تساؤلات عن موعد المباراة التي ستجمع الفريقين والموقع المتوقع وخاصة مع بداية تغيير الطقس ، "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" ، ونطراً للاهتمام الكبير من قبل الجمهور المصري والعربي لنادي الاهلي ، تقدم لكم موعد المباراة المرتقبة بين الاهلي والاسماعيلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الأربعاء 19/10/2022 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

مباراة النادي الأهلي والاسماعيلي على موعد من الإثارة والتشويق عصر الأربعاء 19/10/2022 ، حين يلتقى الشياطين الحمر مع الإسماعيلي، فى إطار الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز ، قناة أون تايم سبورت ستنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي على أن يسبقها أستوديو تحليلي يضم كوكبة من ألمع نجوم الكرة المصرية.

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قائمة النادي الاهلي في مباراة اليوم أمام الاسماعيلي 19/10/2022





المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر، حدد قائمة الذي سيخوضون المباراة وهم ، في حراسة المرمي رين محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول-محمد عبد المنعم - محمود متولي - أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر-حمدي فتحي- برونو سافيو.

خط الهجوم: محمد شريف

المستبعدون من صفوف الفريق الأحمر خلال مواجهة الإسماعيلى، المقرر وهم أبرزهم رامى ربيعة، حمزة علاء، محمد مغربى، محمد أشرف، محمد محمود، محمد فخرى، مصطفى سعد ميسى.

قائمة النادي الإسماعيلي في مباراة اليوم أمام الاهلي 19/10/2022





وضمت القائمة للنادي الإسماعيلي ضد الأهلي اليوم الأربعاء 19/10/2022 20 لاعبًا وهم

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم

فى خط الدفاع .. حمدي النقاز وباهر المحمدي ومحمد هاشم وإياد العسقلاني وأحمد محسن ومحمد دسوقي

فى خط الوسط .. عبد الرحمن مجدي وعمر الوحش ومحمد بيومي ومحمد حسن ومصطفي فارس وأحمد مدبولي وصالح جمعه ومحمود الشبراوي

فى خط الهجوم .. محمد الشامي وباسم مرسي وحازم مرسي وعبد القادر كوليبالي

القنوات الناقلة والترددات مباراة الاهلي والأسماعيلي اليوم الاربعاء 19/10/2022

قنوات أون تايم سبورت المصرية أحداث مباريات الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2023 بشكل حصري، ولذلك سيتم عرض أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي من خلال قناة أون تايم سبورت 1، والتي تجدونها من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11681.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

المواجهات السابقة بين الاهلي والإسماعيلي

لعب الفريقان 138 مباراة، فاز الأهلي في 71 مباراة مقابل 29 للإسماعيلي وتعادلا في 38 لقاء، سجل الدراويش 117 هدفًا بينما أحرز الأحمر 206 أهداف.

الدوري العام ، لعب الفريقان 115 مباراة، فاز الأهلي في 59 مباراة مقابل 22 للإسماعيلى وتعادلا في 34 لقاء، سجل الأهلى 169 هدفا مقابل 93 للدراويش.

فاز الإسماعيلى 16 مرة على أرضه وتعادلا فى 17 وفاز الأهلى 23 مواجهة.

ملعب الأهلى.. فاز الإسماعيلي في 5 وتعادل 17 وفاز الأهلى 34 مباراة.

مباريات فاصلة : فاز الأهلي مرتين وفاز الإسماعيلي مرة وسجل المارد الاحمر 5 أهداف وسجل الدراويش مثلهم

كأس مصر : لعب الفريقان 16 مباراة، فاز الإسماعيلي 5 وتعادلا 1 وفاز الأهلى 10 مباريات، سجل الإسماعيلى 13 هدفًا، بينما أحرز الأهلى 30 هدفًا.