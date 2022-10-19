الجهاد يزور عائلة النابلسي.. وعدنان يدعو لكسر حصار نابلس

أكد القيادي المحرر خضر عدنان أن أهلنا في نابلس يتعرضون لحصار جائر منذ أيام، وأن هذا الحصار لن يكسر إرادة شعبنا وأهلنا، الذين هم أقوى بإيمانهم وعزائمهم من ظلم الاحتلال وجبروته.

جاء ذلك خلال لزيارة لمنزل عائلة الشهيد القائد إبراهيم النابلسي أمس الثلاثاء في محافظة نابلس، حيث بعث بالتحية لعائلة الشهيد البطل إبراهيم، والإشادة بصمود وبسالة أهالي محافظة نابلس وصبرهم على الحصار والتضييق الذي يفرضه الاحتلال.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان، إن الحصار على نابلس، لن ينال من عزيمة أبطالنا في كتيبة نابلس وعرين الأسود، داعياً الكل الفلسطيني بالتحرك وكسر الحصار، ورسالتنا للاحتلال أن حصارك لنا لن يكسر إرادتنا ولن يميتنا جوعاً.

وأكد عدنان أن الدماء الطاهرة للشهيد النابلسي والشهداء في نابلس ستنبت نصراً، والنصر ينبت حيث يرويه الدم، مضيفاً أن عزيمة شبابنا لن تنكسر طالما فينا أمهات الشهداء أمثال أم الشهيد إبراهيم النابلسي اللواتي أرضعن أبناءهن لبان العزة، وباركن طريق الشهادة والتضحية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تفرض حصاراً مشدداً على محافظة نابلس لليوم العاشر على التوالي، في محاولة لتقييد وردع المقاومة في المحافظة المتمثلة بمجموعات عرين الأسود وكتيبة نابلس، التي تمثل ظاهرة مشرفة في مواجهة العدو.