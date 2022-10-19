رابط الاستعلام عن المسجلين للعمل من غزة في "إسرائيل" 2022

رابط الاستعلام عن المسجلين للعمل من غزة في "اسرائيل" 2022 نشرت وزارة العمل بغزة منذ الليلة الماضية رابط لاستعلام المسجلين للعمل في الداخل المحتل، من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، حيث يواصل العمال في قطاع غزة ، والوزارة في تصريح نشرته بالأمس على صفحتها في موقع "فيسبوك"، أنها ستحدد الدور عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها المواطن في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره.

رابط الاستعلام عن المسجلين للعمل من غزة في "اسرائيل" 2022

رابط الاستعلام من هـــــــــــــــــــــــــــــــــنا:

وستثبت الوزارة بدءًا من اليوم ، النقاط التي حصل عليها كل مواطن حسب المعايير المعلنة، وستقوم بتحديثها كل ثلاثة أشهر مرة واحدة فقط، وعليه سيكون التحديث الجديد بداية العام القادم ٢٠٢٣، مع استمرار إتاحة المجال للتسجيل لمن يرغب من غير المسجلين. وأوضحت الوزارة، أنها أعطت الأولوية لأصحاب السجلات التجارية المرمزة (غير الحقيقية)، وذلك بإنهاء ملفات ٢٠١٩ و٢٠٢٠ حيث تم ترشيحها بشكلٍ كاملٍ في الدفعات السابقة.

وبينت أنها أعطت الأولوية بزيادة النقاط لباقي أصحاب السجلات التجارية المرمزة، أو لمن قاموا بإغلاق أو الانسحاب من أي سجلاتٍ تجارية انضموا لها خلال الأعوام السابقة.

رابط الاستعلام عن المسجلين للعمل من غزة في "اسرائيل" 2022

وشددت الوزارة أنه بعد تاريخ أمس الثلاثاء، لن تقوم بإعطاء أي أولوية لأي ملفات سيتم تغييرها بعد اليوم، وذلك لانتهاء مدة تسوية السجلات التجارية بعد إتاحتها لعدة أشهر، وسيتم التعامل مع أي صاحب سجل يتم تسويته كأي مواطن سجل حديثا على الرابط دون أي أولوية.

ونوهت الوزارة لجميع المواطنين المسجلين أنها تتفهم كافة الأوضاع الإنسانية والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا العظيم، لكنها تؤكد أنها لن تتعامل مع أي حالة استثنائية خارج النظام والدور المعمول به، وذلك لعدم ظلم أيٍ من المواطنين، ولتحقيق العدالة بين الجميع، وتتمنى تفهم مواطنينا حرصنا على خدمتهم دون محاباة أو انحيازٍ، وذلك باستخدام العمل الإلكتروني الكامل دون أي تدخلٍ بشري.

رابط الاستعلام عن المسجلين للعمل من غزة في "اسرائيل" 2022

وأوضحت وزارة العمل أنه لا يمكن التنبؤ بأوقات أو أعداد الترشيح للأسماء، حيث يقتصر دور الوزارة على ترشيح الأسماء للشئون المدنية، كما تنوه إلى أن المواطنين الذين قاموا بالتسجيل حديثا سيتأخر عرضهم في خدمة الاستعلام لحين استيفاء جميع المعلومات، وترتيبها بالدور وفقا للمعمول به.