مصادر لفلسطين اليوم : غزة قد تتحول لمدينة نفطية

قالت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"،اليوم الأربعاء19/10/2022، أن غزة قد تتحول لمدينة نفطية.

وأوضحت المصادر نقلاً عن خبير مختص، أن المدينة قد تكون تحتها آبار من النفط حتى الحرم لحقول الغاز البحرية يمتد حتى رفح جنوب قطاع غزة.

وأشار الخبير إلى أن "إسرائيل" ودول عربية مجاورة لديها علم بالثروة النفطية وحجم حقول الغاز سواء التي تنهبها "إسرائيل" أو التي لم يعلن عنها.

وفي وقت سابق، أكد خبراء جيولوجيون واقتصاديون أن فلسطين تقع فوق حقل واسع من البترول والغاز، حيث إن الطبقات الرسوبية العضوية المدفونة في الأعماق تتراوح بين 1000 إلى 6000 متر (عند درجات حرارة تتراوح بين 60 إلى 150 درجة مئوية) تنتج نفطًا، بينما تلك المدفونة في أماكن أعمق وعند درجات حرارة أعلى فإنها تنتج غازًا طبيعيًّا.

كما تعد منطقة الساحل الفلسطيني من ناحية جيولوجية من المناطق الواعدة نفطيًّا وفق دراسات علمية أُجريت عام 1930، وأثبتت أن الساحل الفلسطيني يقع على حقول كبيرة من الغاز والبترول.