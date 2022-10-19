صرف الدفعة النقدية الثانية للأطفال المتضررين من الأزمات في قطاع غزة غدا

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن الوزارة وبالتعاون مع منظمة "اليونيسف في دولة فلسطين"، ستباشر يوم غدٍ الخميس بصرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية.

وأوضح مجدلاني، أن المرحلة الثانية تشمل خمس دفعات شهرية، تستهدف 4300 طفل، ينتمون لـ 1142 أسرة فقيرة ومهمشة، مسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة، والتي تضررت بفعل التصعيد العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار 2021.

وجاء في بيان مشترك صادر عن "التنمية" و"اليونسيف" اليوم الأربعاء، أنه بإمكان الأسر المستفيدة من المساعدة النقدية استلامها من خلال نقاط التوزيع التابعة لمؤسسة بال باي (Pal Pay) بدءا من يوم غد.

وأهاب البيان بأرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من منظمة اليونيسف على هواتفهم.

وأكد الطرفان، أن البرنامج مهم للتخفيف من تأثير الأزمة كونه سيمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية.