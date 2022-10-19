السعودية تفرج عن القيادي بحماس محمد الخضري وترحله للأردن

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء 19/10/2022، عن إفراج السلطات السعودية عن ممثلها السابق في المملكة محمد الخضري.

وأعلن القيادي في حركة حمـــاس عزت الرشــق، أن السلطات السعودية أفرجت عن ممثل الحركة السابق لديها الدكتور محمد الخضــري، وهو الآن على متن طائرة في طريقه إلى العاصمة الأردنية عمان.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة ورئيس مكتبها الإعلامي، عزت الرشق، في تدوينة له عبر موقع "تويتر": "السلطات السعودية تفرج عن ممثل حماس السابق لديها، محمد الخضري، وهو الآن على متن الطائرة متجهًا إلى عمّان".

وعلق في تدوينه أخرى: "الحمد لله، قبل قليل تحدثت مع الأخ أبو هاني الخضري، وهو على متن الطائرة، ومعنوياته عالية، وكل أمله ودعائه أن يتم الإفراج عن باقي إخوانه المعتقلين".

واعتقلت السلطات السعودية الخضري في نيسان/أبريل 2019 بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية، وأصدرت المحكمة الجزائيّة حكما بحبسه لمدة 15 عاماً، مع إعفاء نصف المدة (7 أعوام ونصف)، ثم خفّضتها محكمة الاستئناف إلى ثلاثة أعوام فعلية.



