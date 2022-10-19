هيئة الأسرى: وضع الأسير أبو حميد الصحي يسير في منحنى خطير

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء 19/10/2022، أن الأسير المُصاب بالسرطان ناصر أبو حميد (49 عاما) من مدينة رام الله، بالضفة المحتلة يسير وضعه الصحي في منحنى خطير ومتسارع.

وقالت الهيئة، في تقريرها، عبر محاميها كريم عجوة، عن تطورات الحالة الصحية للأسير أبو حميد: إنه يعاني من ارتفاع حاد في درجات الحرارة، وعدم انتظام في دقات القلب، ومشاكل دائمة في التنفس تستوجب أن تلازمه انبوبة الاكسجين، الى جانب فقدان كامل للشهية، مما اضطر الأطباء لإعطائه جلوكوز عبر الوريد بدل الطعام.

كما يعاني من هزال مستمر وآلام في كافة أنحاء جسده، وفقدان كبير بالوزن وجفاف، كما يبقى نائما لفترات طويلة ولا يستيقظ إلا لأوقات قليلة. خاصة بعد انتشار السرطان في الفقرة الثانية والثالثة والرابعة والسابعة من العظام ، بالإضافة الى الدماغ وباقي انحاء جسده.

وقال شقيق الأسير محمد أبو حميد، أن ناصر لا يستطيع المشي إلا بواسطة كرسي متحرك ، بسبب ضعف عضلات جسده وكأنه مصاب بضمور، وهو بحاجة ماسة الى علاج طبيعي حتى يستطيع تحريك أطرافه ، في ظل مماطلة متعمدة من عيادة السجن والاكتفاء بإعطائه المسكنات فقط، وتعنتها الكبير و رفضها السماح للأسير المريض بالعلاج في مستشفى مدني.

فهي تصر على ابقائه في ما يسمى مستشفى سجن الرملة الغير مؤهل بتاتا لعلاجه، حيث يفتقد لكافة الأجهزة والكادر الطبي المناسب للتعامل مع حالته الحرجة.

وفي هذا السياق تناشد هيئة الأسرى كافة الجهات الرسمية والشعبية، المحلية والدولية، بالعمل على بذل كافة الجهود لإطلاق سراح الأسير ناصر أبو حميد، والعمل على اعطائه أبسط الحقوق في الحصول على العلاج اللازم قبل فوات الأوان.