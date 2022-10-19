الاحتلال يقتحم العديد من البلدات والقرى وينصب حواجز ويستولي على كاميرات مراقبة

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء 19/10/2022، بلدة يعبد والقرى المجاورة واستولت على كاميرات مراقبة ونصبت حواجز عسكرية جنوب غرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال يعبد وداهمت منازل ومصالح تجارية في منطقة النبعة وفتشتها واستولت على كاميرات تسجيل، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى طوره، والطرم، وام دار، ومغيرا، وبلدة عرابة.

كما نفذت قوات الاحتلال حملات تمشيط وتفتيش واسعة في محيط قرية الجلمة شمال شرق جنين، فيما اقتحمت قرى رمانة وعانين والطيبة غرب المدينة، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.