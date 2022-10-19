مهجة القدس: الأسير المقدسي حسام مطر يدخل عامه (16) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المقدسي حسام محمد علي مطر (39 عامًا) من بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة؛ أنهى خمسة عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 19/10/2007م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد بتهمة القيام والمشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير حسام مطر ولد بتاريخ 15/02/1983م؛ وهو متزوج وأب لاثنين من الأبناء؛ ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.