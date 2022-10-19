السعودية تقدم دعما للـ"أونروا" بـ25 مليون دولار

قالت منظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء 19/10/2022، أن السعودية قدمت دعماً بقيمة 25 مليون دولار، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقدم رئيس السلطة محمود عباس، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وصاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان على دعم الأونروا بـ25 مليون دولار".

وأشار إلى أن ذلك "يأتي في إطار الالتزام التاريخي للمملكة في دعم الشعب الفلسطيني وصموده وثباته".

وعام 1949، تأسست وكالة "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

ومنذ عدة سنوات، تعاني "أونروا" من أزمات مالية كبيرة، أثرت على الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.