سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19 أكتوبر 2022.. تراجع سعر الذهب في مصر

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لدى شعبة الذهب التجارية ومحلات الصاغة، رغم ارتفاع "النفيس" عالميا.

وتسبب انخفاض سعر الدولار عالمياً في ارتفاع طفيف لأسعار الذهب بالسوق الأمريكية، ولكن لا تزال سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي تخفض مكاسب المعدن الأصفر رغم تراجع الدولار.

ووصل سعر الأوقية (الأونصة) عالمياً إلى 1653.31 دولار خلال التعاملات الفورية، فيما سجل سعرها لدى العقود الآجلة نحو 1658.50 دولار، فيما يتم تداول سعر الأوقية في مصر اليوم بسعر 1652 دولاراً.

سعر الذهب اليوم في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، بواقع 10 جنيهات، ليهبط إلى مستوى 1267.4 جنيه، مقابل 1276.5 جنيه، خلال تعاملات مساء الإثنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم على منصة (market.isagha) نحو 1262.75 جنيه للشراء، و1268.5 جنيه للبيع.

أظهرت نشرة غرفة القاهرة التجارية سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بقيمة 1109 جنيها، مقابل 1117 جنيهاً أمس.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 950.7 جنيه، مقابل 957.5 جنيه بنهاية تعاملات أمس الإثنين.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 741.4 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة نحو 8872 جنيه، فيما جاء سعر الجنيه الذهب على منصة (آي صاغة) بنحو 9805 جنيهات.