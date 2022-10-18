أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 19 أكتوبر 2022- سعر الذهب بالريال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تزامناً مع صعود "النفيس" في السوق الأمريكية.

أسعار الذهب في السوق الأمريكية تحاول اليوم الصمود رغم تراجع الدولار، والسبب هو اقتراب جيروم باول من إعلان زيادة جديدة في أسعار الفائدة، تعد الزيادة الرابعة المتتالية في عام واحد، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بواقع 75 نقطة أساس (0.75%)، الأمر الذي يقلل من مكاسب المعدن النفيس، رغم إقبال المستثمرين على حيازة سبائك الذهب للتحوط من التضخم.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) عالمياً نحو 1653.31 دولار خلال التعاملات الفورية من صباح اليوم الأربعاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول، ولدى العقود الآجلة جاء سعر الأوقية بنحو 1658.50 دولار، فيما يتم تداول سعر الأوقية اليوم في السعودية بسعر 6215 ريالاً.

سعر الذهب اليوم في السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول ليصل إلى 199.83 ريال (53.19 دولار)، مقابل 199.44 ريال (53.08 دولار)، في ختام تعاملات أمس الإثنين، بحسب منصة " gold-price-today" المختصة في رصد أسعار الذهب بالمملكة.

وتصنف السعودية من أفضل أسواق بيع الذهب بالمنطقة العربية، حيث تشتهر بجودة العيارات الموجودة لديها ومطابقاتها للمواصفات الدولية.

زاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية خلال تعاملات الأربعاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول ليصعد إلى مستوى 174.86 ريال (46.54 دولار)، مقابل 174.52 ريال (46.45 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية نحو 116.57 ريال (31.03 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 99.92 ريال (26.59 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية نحو 149.88 ريال (39.89 دولار)، مقابل 149.58 ريال (39.81 دولار) في ختام تعاملات أمس الإثنين.

سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1399 ريالاً (372.34 دولاراً)، مقابل 1396 ريالاً (371.57 دولار) أمس.