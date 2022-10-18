أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 19 أكتوبر 2022- سعر الذهب في العراق

تراجعت أسعار الذهب في العراق بتعاملات صباح الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بالمخالفة لصعود المعدن النفيس عالمياً، لليوم الثاني على التوالي، بزيادة تجاوزت 8 دولارات في المعاملات الفورية.

أسعار الذهب في العراق اليوم

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 77.025 ألف دينار (53.27 دولار)/ مقابل 77.375 ألف دينار بنهاية تعاملات أمس الإثنين.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق إلى نحو 67.398 ألف دينار (46.61 دولار)، مقابل 67.705 ألف دينار في ختام تداولات أمس، وفقا لمنصة " gold-price-today.com" المختصة برصد أسعار الذهب.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 57.769 ألف دينار (39.95)، مقابل 58.032 ألف دينار بنهاية تداولات الأمس.

أما جرام الذهب عيار 12، فهبط في العراق اليوم الثلاثاء إلى نحو 38.512 ألف دينار (26.64 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب في العراق نحو 2.395 مليون دينار (1657 دولارا)، أما الجنيه الذهب فسجل نحو 539.186 ألف دينار عراقي (372.90 دولار أمريكي).

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سعر الذهب بالأسواق العالمية

وعالميا، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال التداولات المبكرة اليوم، لتربح أكثر من 8 دولارات.

وزادت أسعار المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 0.49% أو ما يعادل 8.17 دولاراً لتصل إلى 1658.85 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:32 صباحاً بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب- تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول- بنسبة 0.02% بما يعادل 0.25 دولار لتصل إلى 1663.75 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة بنسبة 0.69% إلى 18.84 دولار للأوقية.

وزاد سعر البلاتين بنسبة 0.74% إلى 922.7 دولار، وصعد أيضا سعر البلاديوم بنحو 1.52% إلى 2022 دولار.