سعر الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 19 أكتوبر 2022

هبطت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال التعاملات الصباحية الأربعاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، فيما يحاول "النفيس" الصمود أمام مخاوف رفع الفائدة

ويقترب الفيدرالي الأمريكي لإعلان الزيادة الرابعة على التوالي في أسعار الفائدة على الدولار خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بواقع 75 نقطة أساس (0.75%)، في محاولة منه لكبح معدلات التضخم المرتفعة والتي تخطت 8% واستهداف الهبوط بها إلى مستوى 2% مجدداً.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) عالمياً خلال التعاملات الفورية في البورصة الأمريكية اليوم الأربعاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول نحو 1653.31 دولار، وبلغ سعرها لدى العقود الآجلة نحو 1658.50 دولار، ويتداول سعر الأوقية في الأردن اليوم بنحو 1173 ديناراً.

سعر الذهب في الأردن

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن لينزل إلى مستوى 37.71 دينار (53.19 دولار)، مقابل 37.96 دينار (52.94 دولار) في ختام تداولات أمس الإثنين، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في الأردن نحو 22 ديناراً (31.03 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 18.86 دينار (26.59 دولار).

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن لينزل إلى مستوى 33 ديناراً (46.54 دولار)، مقابل 33.84 دينار (46.32 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن، ليهبط إلى مستوى 28.28 دينار (39.89 دولار)، مقابل 28.475 دينار (39.70 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن

هبط سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) لينزل إلى مستوى 263.99 دينار (372.34 دولار).