طقس فلسطين: أجواء خريفية معتدلة نهاراً وباردة ليلاً

قال موقع طقس فلسطين اليوم الثلاثاء 18/10/2022، أن الأجواء الخريفية ستبقى المسيطرة على طقس فلسطين، حيث يسود خلال النهار جو معتدل ولطيف على أن تصبح الأجواء منعشة إلى باردة نسبياً في ساعات الليل والفجر.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات وتسود أجواء صيفية الطابع بالعموم في ساعات النهار على أن تعاود الحرارة الانخفاض في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر ليصبح الجو باردأً نسبياً الى بارد.

أما غداً الأربعاء، فيبقى الجو الخريفي المعتدل والمريح هو المسيطر دون تغير يذكر على درجات الحرارة . وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة. ومع المساء يعود الجو ليصبح منعشاً ومن ثم مائلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

والخميس، لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها ضمن المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام. في ساعات النهار يسود جو معتدل وخريفي بحت. مع ساعات المساء يعتدل الجو ويثبح لطيفاً ومنعشاً ومائل للبرودة في المناطق الجبلية.

والجمعة لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدلات السنوية مع بقاء الأجواء الخريفية اللطيفة والمعتدلة نهاراً وخاصة في المناطق الجبلية، والمائلة للبرودة الى باردة ليلاً.

والسبت، تبقى الأجواء الخريفية هي المسيطرة تماماً . ويسود خلال النهار جو معتدل ولطيف على أن تصبح الأجواء منعشة الى باردة نسبياً في ساعات الليل والفجر . وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.