جيش الاحتلال منزعج: سكان شعفاط أحرقوا الكاميرات لمنع الوصول للمنفذ

ذكرت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء 18/10/2022، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، منزعج من محاولات إخفاء سكان شعفاط لكل الكاميرات لمنع اعتقال منفذ عملية شعفاط البطولية.

وقالت قناة 13 العربية، أن أهالي مخيم شعفاط ومحيط الحاجز الذي وقعت فيه عملية إطلاق النار منذ أكثر من أسبوع ونصف، أحرقوا الكاميرات بشكل كامل لمنع تتبع منفذ العملية.

وأفادت القناة، أن السكان وأصحاب المحال التجارية لم يكتفوا بحذف ما سجلته الكاميرات من عملية هروبه ووفًق من المنطقة، بل أحرقوا الكاميرات بالكامل، ما صعب من مهمة ملاحقة المنفذ.

وأشارت القناة، إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل البحث عن المنفذ، واعتقلت العديد من أفراد عائلته الليلة الماضية.

ولفتت إلى أن هناك مخاوف حقيقية من إمكانية قيامه بتنفيذ عملية أخرى.

وذكرت قناة ريشت كان العربية، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيل أفيف كوخايف التقى مع كبار الضباط والجنود في مكان العمليتين بشعفاط ونابلس، وطالبهم بمزيد من اليقظة بعد أن نجح المنفذان بقتل الجنود على غفلة من القوات المتواجدة بالمنطقة وسرعة انسحابهم.