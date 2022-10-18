حكاية طفل أردني مفقود منذ 15 عاماً.. حكايته تعود للواجهة من جديد

لم يفقد الأردني عبدالمجيد الربابعة الأمل في عودة ابنة الطفل الذي اختفت اثاره تماما قبل 15 عاما، في قضية عرفت باسم قضية اختفاء "ورد الربابعة"، وظل متمسكاً بلقاء ابنه الذي من المفترض أنه أصبح شاباً على الرغم من الشائعات والأقاويل التي تهبط المعنويات.

الربابعة الأب أطلق مؤخرا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يخاطب ابنه ويأمل ان يتابعه او يراه ويدعو النشطاء لمساعدته في البحث لعل وعسى يجد بصيص امل وحل لتلك القضية الغامضة التي أرقت وأرهقت الشارع الأردني لأشهر او لسنوات منذ لحظة اختفاء الطفل ورد الربابعة.

وتعود القصة الى العام 2007 عندما توجه الطفل لشراء الفطور لعائلته في قرية جديتا في محافظة اربد شمال الاردن ، كان عمر ورد حينها الـ 5 سنوات فقط، ولم يعد منذ ذلك التاريخ.

وبعد نحو 12 سنوات اعلن الوالد انه تلقى اتصالا من خارج الاردن من مجهولين يطالبون بفدية لإطلاق سراحه وقال ان المتصلين ابلغوه ان ابنه خارج الاراضي الاردنية وتحديدا في مصر.

منذ اختفائه لم تظهر اي ادله او مؤشرات على وجود الطفل ورد الربابعة متوفيا ، الامر الذي ابقى الامل لدى عائلته بعودته يوما ما الى احضان والديه