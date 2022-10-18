عكس الشائع: 10 أطعمة مصنعة صحية يجب تناولها

اكتسبت الأطعمة المصنعة سمعة سيئة، لأن معظمها مليء بالسكر والصوديوم والدهون الغير صحية، كما يتم معالجتها بطرق غير أمنة تماماً، كما تحتوى أيضاً علي العديد من الإضافات والمواد الحافظة إلى معظم هذه الأطعمة، مما يجعلها خيارًا غير صحي للاستهلاك المنتظم.

لكن هل كل الأطعمة المصنعة غير صحية؟ لا على الإطلاق! هناك مجموعة من الأطعمة المصنعة الصحية ومصنعة بشكل مناسب.

10 أطعمة مصنعة صحية ينصح خبراء التغذية بتناولها:

الزبادى

الزبادى غذاء أساسي في العديد من الثقافات ومصدر رائع للبروتينات الخالية من الدهون وفيتامين ب 12 والكالسيوم والبروبيوتيك. في حين أن الزبادي من الأطعمة المصنعة، إلا أنه هو الخيار الأفضل دائمًا.

بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا واحدة من أكثر الأطعمة صحة، فهى مليئة بالألياف والبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية والكالسيوم والمغذيات الدقيقة المختلفة، كما أن هذه البذور الصغيرة غنية بمضادات الأكسدة وتحتوي على حوالي 14٪ من البروتين.

وعلى الرغم من خضوعها للعديد من خطوات المعالجة، إلا أنها آمنة وصحية للاستهلاك. يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي بعدة طرق. أضفها إلى العصائر أو العصيدة، أو ببساطة انقع 1/4 كوب (40 غرام) من بذور الشيا في 4 أكواب (1 لتر) من الماء لمدة 30 دقيقة، وتناول هذا الخليط.

الحمص المعلب

ليست كل المنتجات الغذائية المعلبة ضارة بصحتك. خذ على سبيل المثال الحمص أو الفاصوليا المعلبة. نعم، غالبًا ما تكون مليئة بالملح الذي يساعد في الحفاظ عليها. ومع ذلك، يمكن التحكم في ذلك بمجرد غسل الفاصوليا بالماء لبضع دقائق قبل تناولها.

وقد أكد خبراء التغذية إن غسل الحمص المعلب جيدًا يمكن أن يقلل من محتوى الصوديوم بنسبة 40٪ تقريبًا. ويعد الحمص والفاصوليا مصدر رائع للبروتين الجاهز للأكل وتحتوي أيضًا على الألياف القابلة للذوبان والحديد والنشا المقاوم.

شاى الماتشا

ربما سمعت عن شاي الماتشا في السنوات الأخيرة. مسحوق الشاي الياباني الشهير هو في الأساس أوراق الشاي الأخضر المطحونة إلى مسحوق ناعم. لذلك، على الرغم من معالجتها، إلا أنها تستمتع بفوائد الورقة بأكملها.

كما أن الماتشا مليئة بمضادات الأكسدة، والتي يعتقد أن لها خصائص مقاومة للسرطان. أيضًا، مثل جميع أنواع الشاي الأخضر، يعتبر شاي الماتشا عنصر هان لتحسين التركيز والذاكرة. علاوة على ذلك، وجدت دراسة نُشرت في مجلة Current Pharmaceutical Design أن المواد الكيميائية النباتية مثل L-theanine والكافيين الموجودة في الماتشا تساعد في تحسين الحالة المزاجية والأداء المعرفي للفرد.

الخضروات المجمدة

تعد الخضروات المجمدة بديلاً غير مكلف ومفيدًا لتناول الخضروات الطازجة عندما لا يتوفر لديك بعض منها بسهولة. الشيء الجيد في الخضار المجمدة، هو السبانخ والبازلاء المعبأة في أكياس، حيث تتم معالجتها بأدنى حد.

وفي نفس الوقت، فهي مريحة للغاية لأنها متوفرة على مدار السنة. علاوة على ذلك، تحتفظ الخضروات المجمدة عمومًا بمعظم مغذياتها أثناء المعالجة، حيث يتم تجميدها فور حصادها.

حليب اللوز غير المحلى

يحتوي حليب اللوز غير المحلى على نسبة عالية من فيتامين (هـ) وخالي من منتجات الألبان، مما يجعله خيارًا رائعًا لمن يعانون من حساسية تجاه منتجات الألبان أو حساسية اللاكتوز.

مربى عضوية خالية من السكر

معظم المربيات المتوفرة في محل البقالة مليئة بالسكر. لذلك، فهى ليست خياراً صحياً للاستهلاك المنتظم. ومع ذلك، ينصح الخبراء بتناول المربى العضوية الخالية من السكر فهى بديل صحي رائع لأولئك الذين لا يستطيعون تناول الخبز المحمص في الصباح دون القليل من المربى، فهى خيار آمن تمامًا ولذيذ وصحي.

علاوة على ذلك، تُصنع المربى العضوية من الفواكه التى لم تُرش بالمبيدات الحشرية أو مبيدات الأعشاب.

القرع المعلب

من المنتجات الغذائية المعلبة الأخرى التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي هي هريس القرع، يتم حصاد القرع خلال موسم الخريف، ولكن هريس القرع المعلب متاح في محلات البقالة على مدار العام.

لكن هل هو صحي؟ كوب من اليقطين المعلب يمنحك 7.1 غرام من الألياف الغذائية، إلى جانب الحديد وفيتامين أ. كما أنه غني بالبوتاسيوم ومنخفض الصوديوم، ويحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والسكر والدهون، ويمكنك إضافة القرع المعلب إلى الفطائر والزبادي ودقيق الشوفان.

التوفو

التوفو مصنوع من فول الصويا المجفف وهو مصدر كبير للبروتين النباتي. كما أنه غني بالألياف والكربوهيدرات والمنغنيز والكالسيوم. تتم معالجة التوفو المباع تجاريًا بشكل طفيف وهو آمن للاستهلاك.

ففي الواقع، التوفو غذاء مشبع وصحى للغاية. يمكنك تجربة التوفو كبديل للبيض المخفوق في الصباح أو كوجبة خفيفة في المساء.

الشكولاتة الداكنة

نعم، يمكنك أن تدلل نفسك بقطعة من الشوكولاتة الداكنة من وقت لآخر دون الشعور بالذنب حيال ذلك. فهى غنية بالعناصر الغذائية مثل الألياف والحديد والمغنيسيوم والنحاس والمنغنيز، كما أنها مصدر رائع لمضادات الأكسدة.

وقد أظهرت الدراسات أيضًا أن الشوكولاتة الداكنة قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا اختر قطعة من الشوكولاتة الداكنة تحتوي على 70-85٪ كاكاو على الأقل للحصول على أفضل الفوائد الصحية.