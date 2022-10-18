مبتكرا لقاح "فايزر" يقتربان من الكشف عن لقاح ضد السرطان

كشف مبتكرا لقاح "فايزر"، عن قرب إنتاجهما لقاحا خاصا بمرض "السرطان".

ونقلت "بي بي سي"، عن العالمين الألمانيين من أصول تركية أوغر شاهين، وأوزلم توريتجي، قولهما إن التقنية التي استخدماها في إنتاج اللقاح "الحمض النووي الريبوزي المرسال" mRNA، سيتم استخدامها أيضا في اللقاح ضد السرطان.

وأوضح شاهين وتوريتجي، أنه من الممكن البدء في استخدام اللقاح قبل نهاية العقد الحالي (2030).

وكان الزوجان شاركا في تأسيس شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بيونتيك" التي تحالفت مع "فايزر" الأمريكية لإنتاج لقاح ضد كورونا، يعتبر أنه الأكثر كفاءة حتى الآن.

ونقلت "بي بي سي" عن البروفيسور توريسي، كبير المسؤولين الطبيين في شركة "بيونتيك"، قوله: "تساعدنا كل خطوة، وكل مريض نعالجه في تجاربنا الخاصة بالسرطان على معرفة المزيد عما نقوم به وكيفية معالجة المرض".

وأضاف: "كعلماء، نتردد دائمًا في القول بأنه سيكون لدينا علاج للسرطان. لدينا عدد من الإنجازات وسنواصل العمل عليها".

ولا يزال مرض السرطان الذي يفتك بالملايين سنويا، يُعجز العلماء عن إنتاج لقاح أو علاج يقضي عليه بشكل كامل.

يذكر أن اللقاحات التقليدية تعمل على مبدأ الفيروسات المعطلة، وتدرب هذه اللقاحات الجسم للتعرف على "المستضدات"، وهي بروتينات ينتجها الفيروس، ومن شأن ذلك أن يفعّل استجابة جهاز المناعة عند مواجهة الفيروس فعليا.