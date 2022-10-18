وفد من حركة حماس يزور دمشق غداً ضمن وفد فصائلي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء 18/10/2022، أن وفداً من قياداتها سيزور دمشق غداً الأربعاء.

وأوضح المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أن وفداً من حركة حماس برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية د.خليل الحية يزور دمشق غداً الأربعاء.

وأفاد قاسم أن وفد حماس يزور دمشق ضمن وفد قيادي من الفصائل.

وتأتي زيارة حركة حماس لدمشق، بعد أن أعلنت الحركة عن قراراها إعادة العلاقات مع النظام السوري بعد أكثر من 10 سنوات من القطيعة.

واختتم الوفد زيارة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2022، للجزائر بحث خلالها المصالحة مع حركة فتح.