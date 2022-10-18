بالفيديو طريقة عمل الكباب التركي- تتبيلة الكباب التركي

طريقة عمل الكباب التركي- تتبيلة الكباب التركي، حيث يبحث الناس عن المشاوي خاصة طريقة عمل وتحضير الكباب التركي، الذي تعتبر من أشهى الأطعمة التي تقبل عليها العائلات، خاصة في الرحلات والتجمعات، إلى جانب أنها تعد من الوجبات الخفيفة وتلائم من يريد اتباع حمية غذائية أو ريجيم، كما تناس مرضى السكر والقلب، لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية كثيرة، وهناك أنواع اخرى من الكباب تشتهر به كل دولة مثل، الكباب المصري والكباب الإيراني والكباب التركى، ويشتهر الأخير أنه يتميز بطعمه المميز كما يمكنك أن تطهوه في منزلك، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم طريقة عمل الكباب التركي- تتبيلة الكباب التركي.

طريقة عمل الكباب التركي- تتبيلة الكباب التركي





مكونات الكباب التركي:

صدر حبش أو لحم "ضاني"

بصل مفروم

ثوم مفروم.

كزبرة "جافة".

2 ملعقة صغيرة من الكمون.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة من الشطة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

وضع شرائح اللحم فى الأسياخ.

طريقة تحضير وعمل الكباب التركي:

نحضر إناء كبير ونضع فيه اللحم مع البصل والثوم المفروم.

نضيف الملح والكمون والشطة والفلفل الأسود والكزبرة الجافة وزيت الزيتون على اللحم.

نقوم بتقليب شرائح اللحم في التتبيلة الخاصة التي أعددناها سابقًا، ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ساعة.





طريقة تحضير الكباب التركي

نقوم بتحضير الأسياخ ثم نضع اللحم في الأسياخ.

نضع الأسياخ على الشواية العادية أو الكهربائية أو الفحم المشتعل

نراقب عملية الطهو حتى نتأكد من أن تم طهوه جيدا "محمر"

نضع قطع اللحم في الأطباق، ونقوم بتزيينه بالبقدونس ونقدمه للأكل.

سلطات الكباب التركي

يمكنك إضافة العديد من السلطات والمقبلات إلى جانب الكباب التركي، نظرا لأنه يضفي طعما مميزا، ويحبه الكثير من الناس مثل: (سلطة الطحينة، والسلطة الخضراء، والثومية وسلطة الزبادي).

طريقة خطوات وعمل الكباب التركي، ونأمل في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" أن تنال طريقتنا اعجابكم وأن تستمتعوا في إعدادها مع عائلاتكم.