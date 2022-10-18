بالفيديو شاهد طريقة لعمل الشاورما في البيت- طريقة ابو جوليا لعمل الشاورما

شاهد طريقة لعمل الشاورما في البيت- طريقة ابو جوليا لعمل الشاورما، حيث تبحث النساء عن طريقة عمل الشاورما في البيت أسهل طريقة، لتطبيقها في البيت من الأدوات الموجودة في المطبخ، وسنرفق لكم في مقالنا، شاهد طريقة لعمل الشاورما في البيت- طريقة ابو جوليا لعمل الشاورما، حيث تعتبر الشاورما مع أكثر الأكلات الشعبية والمعروفة تحديدا في بلاد الشام وفلسطين ومصر وسوريا، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم شاهد طريقة لعمل الشاورما في البيت- طريقة ابو جوليا لعمل الشاورما.

طريقة لعمل الشاورما في البيت- طريقة ابو جوليا لعمل الشاورما

ما هي الشاورما

وتعد وجبة الشاورما الأكثر شهرة من بين الأكلات الأخرى لطعمها المميز الذي يجذب الناس، كما أن طريقة عمله سهلة جدا، ويمكن لأي شخص أن يقوم بتنفيذها في المنزل، او تقديمها للضيوف والأقارب، كما تمتاز بأنها من الوجبات السريعة التي تقدمها المطاعم

مكونات طريقة عمل الشاورما في البيت

1 كيلو صدور دجاج

مكونات التتبيلة الخاصة بالدجاج

ربع كوب لبن زبادي

ربع كوب خل

عصير ليمونتين

ملح حسب الحاجة

القليل من الهيل "حب الهان" المطحون

بهار بابريكا

ملعقة صغيرة بهارات الشاورما

بطاطا مقلية

مايونيز

6 _7 ارغفة خبز صاج أو حسب الكمية التي تريدها

مخلل خيار

ربع كاسة زيت لتشويح صدور الدجاج

خطوات عمل الشاورما المنزلية

نقوم بتقطيع صدر الدجاج بشكل طولي

نخلط مكونات التتبيلة مع اللحمة وننقعه قبل بيوم لمدة ست ساعات

نجهز المايونيز

نقلي البطاطا حسب الحاجة

نضع الزيت في المقلاة ونقوم بتشويح الدجاج حتى تنشف عنه السوائل، يحتاج نصف ساعة

نقوم بدهن الخبز بالمايونيز ونفرد الحشوة (البطاطا والدجاج والمخلل)، ثم نقوم بلف خبز الصاج على شكل رولات

نقوم بدهن صينية تيفال أو جرانيت بالزيت ونحمر الصاج من الجهتين ونقطعها، بعدها نقدمها للأكل.

إلى هنا نصل بكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى نهاية مقالنا حول طريقة عمل الشاورما في البيت، وسنرفق لكم في مقالات أخرى، طرق لوجبات سريعة، مثل الكباب المنزلي، والكباب التركي.