الاتحاد الأوروبي يقترح شراءلـ13 مليار متر مكعب من الغاز بسبب الشتاء القادم

أعلنت مسؤولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي، أن المفوضية الأوروبية اقترحت تنفيذ عمليات شراء مشتركة إلزامية بقيمة 13.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف ملء مرافق التخزين استعدادا للشتاء القادم 2023-2024.

وقالت المسؤولة في الاتحاد الأوروبي معلقة على أحد المقترحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية للنظر فيها من قبل دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء: "نحن نقوم بإنشاء مشتريات مشتركة، ونحضر أدوات قانونية لذلك".

وبحسب المسؤولة، فإن الغرض من هذه المشتريات، سيكون ملء مخازن (الغاز) لفصل الشتاء المقبل لعام 2023-2024.

وقالت المسؤولة للصحفيين: "سيكون شتاء 2023-2024 أكثر صعوبة من الشتاء القادم، بسبب انخفاض كميات الإمدادات الروسية".

وأشارت إلى أنه ينبغي إنشاء أداة مشتريات عامة بحلول بداية موسم تعبئة تخزين الغاز، الذي يبدأ في شهر أبريل/ نيسان.

وبينت المسؤولة أن الكمية الإلزامية هي نسبة 15% من متطلبات مرافق التخزين، وهي نحو 13.5 مليار متر مكعب من الغاز.