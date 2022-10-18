أحدث تردد قناة إكسترا لايف على نايل سات 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تردد قناة اكسترا، والتي زاد البحث عنها في محركات البحث، لا سيما بعد إطلاق القناة البث التجريبي الخاص بها، وتعد قناة اكسترا من القنوات المميزة التي تنقل برامجها المتنوعة بجودة عالية HD ودقة صوت كبيرة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أحدث تردد قناة إكسترا لايف على نايل سات 2023

تردد قناة إكسترا لايف بعد إطلاق البث التجريبي 2023

أعلنت قناة إكسترا نيوز، عن تردد قناة إكسترا لايف، إحدى القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي سوف يكون على 12092- رأسي.

وانطلق قبل قليل، البث التجريبي لقناة إكسترا لايف، إحدى القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وذكرت مذيعة إكسترا نيوز دانا مدحت، أن قناة إكسترا لايف، حاليا في بثها التجريبي، وهى قناة معنية بالبث الحى المباشر لكل الأحداث الكبرى سواء داخل مصر أو خارجها.

وفي وقت سابق كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاصيل الشبكة الإخبارية التي أطلقتها الشركة المتحدة، موضحًا أن القرار جاء بناءً على قدرة الشركة لإنتاج منصات إخبارية مختلفة ذات شخصيات وأهداف مختلفة.





وقال الطاهري إنه بناءً على هذا القرار تمت إجراءات التطوير في فضائية "إكسترا نيوز"، بالإضافة إلى التجهيز لإطلاق لـ"شبكة القاهرة الإخبارية"، لافتًا إلى أن "إكسترا نيوز" تعكس كل ما يجرى على أرض مصر، بينما "القاهرة الإخبارية" معنية بكل ما يدور في الإقليم، ولكنها تصدر من أرض مصر.

إلى هنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا أحدث تردد قناة إكسترا لايف على نايل سات 2023، والذي تناولنا فيه قناة اكسترا البث التجريبي الجديد، وسنرفق لكم في مقالات أخرى العديد من ترددات القنوات الفضائية، وتحديثات تردد القنوات التلفزيونية.