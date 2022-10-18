وزارة العمل تفعل رابط فحص الاستعلام عن المسجلين للعمل في "إسرائيل"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:41 م
18 أكتوبر 2022
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أعلنت وزارة العمل بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفعيل رابط فحص الاستعلام عن دور المسجلين للعمل في "إسرائيل".

وحسب الوازرة ستظهر 5 ألوان عند فحص طلبك في تصاريح العمل عبر رابط التسجيل الموحد كالتالي:

  1. اللون الأخضر [سيتم ترشيح الاسم في الدفعة القادمة]🟢
  2. اللون الأصفر [سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية]🟡
  3. اللون البرتقالي [الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط]🟠
  4. اللون الأحمر [الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد]🔴
  5. اللون الأسود [الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح]⚫

رابط مباشر فحص ترشيح أسماء تصاريح العمل في "إسرائيل"
 

للدخول إلى رابط الفحص اضغــــط هنـــــــــــــا

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