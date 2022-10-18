وزارة العمل تفعل رابط فحص الاستعلام عن المسجلين للعمل في "إسرائيل"

أعلنت وزارة العمل بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفعيل رابط فحص الاستعلام عن دور المسجلين للعمل في "إسرائيل".

وحسب الوازرة ستظهر 5 ألوان عند فحص طلبك في تصاريح العمل عبر رابط التسجيل الموحد كالتالي:

اللون الأخضر [سيتم ترشيح الاسم في الدفعة القادمة] اللون الأصفر [سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية] اللون البرتقالي [الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط] اللون الأحمر [الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد] اللون الأسود [الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح]

رابط مباشر فحص ترشيح أسماء تصاريح العمل في "إسرائيل"



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