رسميًا.. تفعيل رابط فحص الاستعلام عن المسجلين للعمل في "إسرائيل"

أعلنت وزارة العمل بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفعيل رابط فحص الاستعلام عن دور المسجلين للعمل في "إسرائيل".
وحسب الوازرة ستظهر 5 ألوان عند فحص طلبك في تصاريح العمل عبر رابط التسجيل الموحد كالتالي:
- اللون الأخضر [سيتم ترشيح الاسم في الدفعة القادمة]
- اللون الأصفر [سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية]
- اللون البرتقالي [الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط]
- اللون الأحمر [الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد]
- اللون الأسود [الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح]
رابط مباشر فحص ترشيح أسماء تصاريح العمل في "إسرائيل"
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